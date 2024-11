Trump propone a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional

Washington, 12 nov (EFE).- El presidente electo de EE.UU, Donald Trump, propuso a la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, como la secretaría del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas en inglés) de su Administración, según informó hoy el equipo de transición del republicano.

Con la elección de Noem para el DHS y el reciente anuncio de nombramiento de Tom Homan para volver a dirigir el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), Trump compone el núcleo ejecutor de su política migratoria y de deportaciones con personas de núcleo duro del trumpismo y defensores de la deportación masiva prometida por el presidente electo.

«Kristi ha sido muy dura con le seguridad fronteriza. Fue la primera gobernadora en mandar a soldados de la Guardia Nacional a Texas para ayudar con la crisis fronteriza de (Joe) Biden», destacó Trump este martes en un comunicado.

Según el presidente electo, Noem trabajará de cerca con el «zar de la frontera» Tom Homan para «asegurar la frontera y garantizar que nuestro territorio estadounidense está seguro frente a adversarios».

Noem respondió en un comunicado que está deseando trabajar con Homan y con Trump para «devolver la seguridad a las comunidades de Estados Unidos para que las familias tenga la oportunidad de perseguir el Sueño Americano».

Con la elección de la gobernadora republicana, Trump se asegura que una persona leal dirija una agencia, nacida tras lo atentados del 11 de septiembre de 2001 centralizar la coordinación de agencias federales de seguridad.

El DHS es clave en dirigir la política de seguridad nacional, controlar los aeropuertos, las fronteras y aduanas del país.

Noem tendrá la tarea de supervisar una agencia en expansión que controla desde el sistema de Protección Fronteriza de Estados Unidos y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas hasta la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Noem llegó a estar en la lista de candidatos de Trump para la Vicepresidencia, pero su relación con el expresidente cambió después de la repercusión negativa que generó la publicación de su libro: ‘No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward’.

En él, reveló que tuvo que matar a ‘Cricket’, su perro de raza pointer de 14 meses, cuando no mostraba signos de ser un perro de caza ideal y defendió esa decisión como muestra de su capacidad de tomar decisiones difíciles.

Trump prometió durante esta campaña electoral una deportación masiva de inmigrantes indocumentados, invocar una ley marcial para detenerlos y condenar a muerte a aquellos que asesinen a agentes de policía. EFE

