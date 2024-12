Turquía advierte en la ONU que seguirá con «medidas preventivas» contra kurdos en Siria

Naciones Unidas, 17 dic (EFE).- Turquía advirtió este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU que seguirá aplicando «medidas preventivas» en la frontera con Siria para impedir que los grupos kurdos presentes en el país árabe «exploten la situación en el terreno», según dijo su embajador Ahmet Yildiz.

Con sus palabras, el diplomático parece confirmar indirectamente la información que hoy publica el Wall Street Journal, que cita a fuentes estadounidenses según las cuales Turquía prepara una operación de gran escala en suelo sirio contra los grupos kurdos en los próximos días.

En una sesión del Consejo dedicada específicamente a la situación en Siria, Yildiz se permitió impartir lecciones al nuevo gobierno sirio y le advirtió de que la transición «no puede incluir a actores como el PKK, el YPG y el SDF», es decir, los principales grupos kurdos, el primero de ellos presente sobre todo en suelo turco y los otros dos representando a la importante minoría kurda siria.

El YPG y el SDF han sido en los últimos años los principales aliados de Estados Unidos en Siria y en los últimos días han reclamado un papel en la nueva Siria, en la que de facto ya administran algunas regiones del noreste del país, no sin tensiones con los grupos rebeldes árabes.

«Siria -insistió el turco- no debe convertirse en un refugio para los grupos terroristas que exploten el periodo de transición para aplicar su agenda y en particular el PKK, el YPG y el SDF constituyen una grave amenaza no solo para la unidad y seguridad de Siria, sino también para la seguridad nacional de la región más amplia».

«Es urgente erradicar estos grupos para garantizar la seguridad de los sirios», remachó.

En la misma sesión también intervino el representante de Irán, que trató de justificar el apoyo que su país ha prestado durante más de una década al régimen derrocado de Bachar al Asad.

El diplomático iraní Amir Saed Iravani dijo al respecto que su país «durante años ha proporcionado apoyo legítimo a Siria en su lucha contra el terrorismo, y sin la acción decidida y los sacrificios de Irán y Hizbulá (su aliado chií libanés), Siria habría caído enteramente bajo el control del Estado Islámico y sus grupos terroristas afiliados, cuya influencia se habría extendido al Líbano».

«Esas acciones -insistió- tuvieron un papel crucial para poner fin al Daesh (el Estados Islámico)», dijo el diplomático.

En la sesión del Consejo estuvo presente el aún representante del gobierno depuesto en Siria, Kussay Adahhak, pero no tomó la palabra. Al parecer, el Gobierno sirio le ha pedido que se mantenga por el momento en el cargo.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo hoy que las nuevas autoridades sirias aún no han presentado una petición formal para sustituir a Adahhak y poner a un diplomático de su confianza. EFE

