Turquía condena de forma enérgica la ocupación israelí de territorio sirio

3 minutos

Ankara, 12 dic (EFE).- El Ministerio de Defensa de Turquía condenó enérgicamente este jueves la ocupación israelí de territorio sirio y advirtió, por otra parte, que no permitirá que grupos terroristas, en referencia a las milicias laicas kurdosirias, se beneficien de la situación de inestabilidad en Siria.

«Israel continúa con sus ataques injustos e ilegales en nuestra región, violando el derecho internacional», aseguró en rueda de prensa el portavoz de Defensa, Zeki Aktürk.

«Ahora también está infringiendo el ‘Acuerdo de Separación de Fuerzas’ firmado en 1974 al ingresar en la zona de amortiguación entre Israel y Siria y ocupar territorio sirio», agregó el portavoz.

«Condenamos enérgicamente esta ocupación, que altera la estabilidad, incrementa las tensiones, genera preocupación entre los civiles y, en última instancia, beneficia a los grupos terroristas, en un momento en que ha surgido una nueva oportunidad para la paz y la seguridad en Siria», añadió.

Turquía controla regiones en el norte de Siria mediante sus propias tropas y el Ejército Nacional Sirio (SNA), una milicia aliada entrenada y armada por Ankara, y define a las milicias kurdosirias YPG como una filial de la guerrilla Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), catalogada como terrorista por Turquía, la Unión Europea y EE.UU.

Las Fuerzas de la Siria Democrática, donde las YPG son mayoría, anunciaron el miércoles haber alcanzado un alto el fuego, con mediación de Estados Unidos, con el SNA para retirarse «lo antes posible» de la estratégica ciudad de Manbech, en el norte de Siria.

«No permitiremos que elementos terroristas exploten la incertidumbre en la región para atacar la soberanía e integridad territorial de Siria», afirmó el portavoz, quien señaló que se están siguiendo de cerca los acontecimientos en Siria.

«Se están tomando medidas preventivas y de destrucción contra los grupos terroristas que intentan ganar terreno aprovechándose de la situación», añadió, al tiempo que hizo un llamado a «todos los actores legítimos» en la región a actuar con precaución y responsabilidad respecto a los grupos terroristas.

Turquía ha criticado repetidamente a Estados Unidos por respaldar y armar a las milicias kurdosirias laicas, que son aliadas de Washington en la lucha contra el yihadista Estado Islámico.

Las preocupaciones de Turquía sobre esas milicias kurdosirias estarán sobre la mesa cuando el secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken, visite Turquía mañana.

«Hemos transmitido repetidamente a nuestros interlocutores que no se puede eliminar una organización terrorista utilizando otra. Reafirmamos que no permitiremos que organizaciones terroristas, en particular el PKK/YPG, aprovechen la situación en Siria para ganar terreno», concluyó el portavoz de Defensa.EFE

