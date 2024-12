Turquía descarta incluir a milicias kurdas en transición en Siria porque son «terroristas»

Doha, 8 dic (EFE).- El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha descartado este domingo incluir a las milicias kurdosirias en el proceso político que arranca ahora en Siria, ya que considera que en su filas hay muchos combatientes terroristas.

«Hay partidos kurdos muy legítimos con los que trabajamos en el norte de Siria y han sido parte de la oposición siria en sentido amplio durante mucho tiempo», dijo Fidan durante una rueda de prensa en Doha.

«No obstante, ninguna rama del PKK en Siria puede considerarse un interlocutor legítimo para mantener conversaciones en Siria, porque sus filas están llenas de combatientes terroristas internacionales de Turquía, Irak e Irán», subrayó.

Ankara describe las milicias kurdosirias Unidades de Protección Popular (YPG) como una rama local del Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía, considerada terrorista por Ankara, la Unión Europea y Estados Unidos.

«No son sirios quienes dirigen las FSD, todo el mundo lo sabe, es un secreto a voces», insistió Fidan, en referencia a las Fuerzas de Siria Democrática, la coalición de milicias encabezada por las YPG, que domina extensas regiones del noreste y este de Siria.

«Así que en resumen: No. Salvo que ellos cambien», afirmó en relación a que Turquía, que tiene desplegadas tropas y controla amplias zonas de Siria, permita su participación en un proceso político.

Fidan señaló también que Turquía ayudará en la reconstrucción de Siria y pidió a toda la comunidad internacional ayudar en este proceso.

«Esta mañana, Siria ha llegado a una fase en la que el pueblo sirio puede dar forma a su país. Hay esperanza. Pero el pueblo sirio no lo puede conseguir solo. La comunidad internacional debe ayudar», dijo el ministro.

«El nuevo Gobierno debe establecerse de forma ordenada. No se debe renunciar al principio de inclusividad. Todas las minorías, no musulmanes, cristianos, no árabes, kurdos, deben ser tratados de forma igualitaria», pidió Fidan. EFE

