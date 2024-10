Ucrania «trabaja duramente» para llevar a cabo reformas para formar parte de la UE

Bruselas, 8 oct (EFE).- La presidenta de la Asociación Ucraniana de Consejos Regionales y de Distrito (UAROR) y jefa del Consejo Regional de Járkov, Tetiana Yehorova Lutsenko, señaló este martes en el pleno del Comité Europeo de las Regiones que el «Parlamento de Ucrania trabaja duramente» para realizar las reformas necesarias para unirse a la Unión Europea (UE).

Durante su intervención en el «debate sobre 20 años después de la ampliación de la UE en 2004: Lecciones aprendidas y perspectivas de futuro», Yehorova Lutsenko declaró que Ucrania está «finalizando las reformas de descentralización» y trabaja en potenciar su competitividad para empezar a formar parte del mercado único de la UE.

«Vamos a seguir trabajando en la adopción de los valores europeos y el fortalecimiento del estado de derecho en nuestro país y en fortalecer a las instituciones democráticas para conseguir que nuestra integración en Europa sea exitosa», indicó Lutsenko.

La jefa del Consejo Regional de Kharkiv agradeció también al Comité Europeo de las Regiones, por la delegación enviada a Ucrania, y a las regiones europeas que se han hermanado con ciudades ucranianas.

«Queremos conseguir la victoria, esta es la prioridad, pero después de esto viene como prioridad también la adhesión a la UE. Seremos un socio inquebrantable en el futuro», afirmó Lutsenko.

En el debate, Nikola Dobroslavic, ponente del Comité Europeo de las Regiones sobre el Paquete de ampliación 2023 de los Balcanes Occidentales y Turquía, señaló que Serbia «no puede esperar unirse a la UE si no cumple con las políticas de defensa y extranjería de la UE, si no abandona el proyecto de la Gran Serbia y si no soluciona su situación con Kosovo».

Antje Grotheer, ponente del Comité Europeo de las Regiones sobre el paquete de ampliación de Ucrania, Moldavia y Georgia apuntó a que la ampliación de 2004 nació a partir de un proyecto de paz y que ésta ha contribuido al desarrollo de Europa.

En la misma línea el jefe de la delegación polaca en el Comité Europeo de las Regiones, Marek Woźniak, hizo hincapié en que gracias a la ampliación de 2004 la Comunidad Europea se ha fortalecido y ha contribuido al crecimiento de la economía.

Además, la alcaldesa de Skopie, Danela Arsovska,, reivindicó el papel de los entes locales en el proceso de integración europea.

«Una integración exitosa solo se puede conseguir si se involucra a los entes locales y regionales», señaló Arsovska.

Según señala el Comité Europeo de las Regiones se espera que la ampliación, junto con la guerra en Ucrania, tenga una influencia en el trabajo de la próxima Comisión Europea (CE), en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo.

«La ampliación no es sólo un deber moral, es una necesidad geopolítica y un movimiento estratégico esencial para nuestro futuro», señaló el presidente del Comité de las Regiones, Vasco Alves Cordeiro.

El político portugués añadió que para preparar la futura ampliación de la UE es necesario que «las regiones y ciudades, tanto de los Estados miembros como de los países candidatos, trabajen codo con codo».

«La ampliación de 2004 representó un verdadero punto de inflexión en la historia de Europa, del que debemos aprender», señaló en su intervención el presidente del CDR, Alves Cordeiro.

El Comité de las Regiones es un organismo consultivo de la UE, con capacidad para opinar sobre las leyes presentadas por la Comisión Europea pero sin capacidad para vetarlas, y que actúa como representante de los gobiernos locales y regionales.EFE

