Ucrania condena el apoyo de Suiza al “plan de paz” de China y Brasil

2 minutos

Leópolis (Ucrania), 29 sep (EFE).- Ucrania ha expresado su “decepción” por el apoyo que ha ofrecido Suiza al “plan de paz” de 6 puntos de China y Brasil, después de que el departamento federal de Asuntos Exteriores de ese país elogiara el plan por llamar a un alto el fuego y a una solución política al conflicto.

«No podemos entender la lógica de tal decisión», subrayó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania en un comunicado emitido tarde el sábado, en el que destacó el papel de Suiza como anfitrión de la Primera Cumbre Mundial por la Paz en junio y sus continuos esfuerzos para aumentar el número de países que apoyan el comunicado final de la Cumbre.

«Cualquier iniciativa que no contenga una referencia clara a la Carta de la ONU y no garantice la restauración completa de la integridad territorial de Ucrania es inaceptable», subrayó el Ministerio, refiriéndose al plan de China y Brasil, que no incluye ninguna mención a la protección de la integridad territorial de Ucrania ni a la retirada de las tropas rusas del país invadido.

Ucrania ha pedido a Suiza y a “todos los demás países que apoyan el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas” que eviten participar en este tipo de iniciativas que sólo crean “la ilusión de diálogo” y “complican el logro de una paz integral, justa y sostenible para Ucrania”.

“Ucrania no puede apoyar aquellas iniciativas que no reconocen el hecho de la agresión armada no provocada de Rusia contra Ucrania, que equiparan a la víctima con el agresor y que proponen una desescalada a expensas de la soberanía y los territorios de Ucrania”, subrayó el Ministerio.

La Fórmula de Paz de Ucrania ofrece una plataforma para discutir todo tipo de ideas y consolidar diferentes visiones y conceptos sobre el fin de la guerra, sugirió. EFE

