Ucrania pide a la OTAN “decisiones históricas” en lugar de contactar con Rusia

4 minutos

Bruselas, 3 dic (EFE).- Ucrania instó este martes a la OTAN a tomar “decisiones históricas” en su apoyo frente a Rusia el mismo día en que dejó claro que no aceptará ninguna alternativa a la plena integración en la Alianza, y criticó que dirigentes aliados hayan contactado recientemente al presidente ruso, Vladímir Putin, o visitado Moscú.

“Necesitamos fuertes decisiones históricas en vez de llamar a Putin o visitar Moscú”, indicó el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, en una declaración ante la prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, antes de participar en un Consejo OTAN-Ucrania.

Los ministros de Exteriores de la Alianza celebran el martes y el miércoles una reunión en Bruselas y dedicarán este martes su cena de trabajo a abordar el apoyo a Ucrania.

Sibiga lanzó esa crítica después de que el canciller alemán, Olaf Scholz, telefoneara a Putin o de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, lo visitara al comienzo de la presidencia de turno de su país del Consejo de la Unión Europea este semestre.

El jefe de la diplomacia ucraniana también subrayó ante Rutte que su país necesita 19 sistemas de defensa aérea adicionales para defender nuestras infraestructuras estratégicos de energía, visto que Putin pretende “utilizar el frío del invierno como arma”.

Antes de la reunión, el ministerio de Exteriores de Ucrania publicó una declaración en la que aseguró que Ucrania “no aceptará ninguna alternativa, sucedáneo o sustituto de la plena integración de Ucrania en la OTAN”.

“Invitar ahora a Ucrania a ingresar en la OTAN se convertirá en un eficaz contrapeso al chantaje ruso y privará al Kremlin de sus ilusiones sobre la posibilidad de obstaculizar la integración euroatlántica de Ucrania”, señala el texto.

Además, consideró que “también es la única oportunidad de detener la erosión de los principios clave de la no proliferación nuclear y restaurar la confianza en el desarme nuclear”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había aludido recientemente en una entrevista a la posibilidad de que la Ucrania libre pueda integrarse en la OTAN y que, en un futuro, pudiera recuperar mediante la negociación con Rusia los territorios del este que tiene ocupados.

No obstante, no hay acuerdo entre los aliados para invitar ya a Ucrania, que sigue siendo un país en guerra, pese a que fuentes diplomáticas aliadas consideran que la opción aludida por Zelenski no es descabellada.

“La OTAN es la mejor garantía contra la guerra, la mejor manera de evitar un conflicto, de garantizar la seguridad colectiva”, afirmó el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken.

Apoyo aliado

Rutte, por su parte, dejó claro que los aliados están con Ucrania y dispuestos a ayudarla a mantener su red energética, que sufre frecuentes ataques rusos, “lo mejor posible”.

Reconoció que ya han hecho mucho para dotar a Ucrania de las defensas aéreas que necesita, pero reconoció que aún “tiene que hacerse más”, en especial para que Kiev pueda llegar a unas eventuales negociaciones de paz con Rusia “desde una posición de fuerza”.

Los ministros aliados destacaron que solo Ucrania decidirá cuándo negociar con Rusia.

“Sobre si Ucrania quiere o no negociar, solo está legitimado para hacerlo el presidente ucraniano y el Gobierno, que es un Gobierno legítimo y democráticamente elegido”, afirmó el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ante la prensa a su llegada a la reunión, en la que anunció otro millón de euros para que Kiev mejore sus capacidades.

En una rueda de prensa previa al encuentro, Rutte celebró «los recientes anuncios de más ayuda militar» a Ucrania realizados por Estados Unidos, Alemania, Suecia, Estonia, Lituania y Noruega.

«Esto son noticias geniales», aseguró.

En cambio, lamentó que Putin esté “intensificando su retórica y sus acciones temerarias” y “utilizando Ucrania como campo de pruebas para misiles experimentales”, en referencia al reciente lanzamiento por parte de Rusia de “un misil balístico experimental de alcance intermedio” contra ese país.

Un alto funcionario de la Alianza reconoció hoy que, en el último mes, Rusia ha incrementado el ritmo de sus operaciones ofensivas, intentando aumentar la presión sobre las líneas ucranianas mientras intentan hacer retroceder a las fuerzas ucranianas en varios frentes,

Consideró que es probable que Rusia siga realizando avances tácticos graduales en el este, aunque advirtió de que su capacidad operativa general sigue viéndose amenazada. EFE

rja-jug/cat/jam

(foto)(vídeo)