UE exige a Kazajistán no reexportar a Rusia mercancías de Occidente sujetas a sanciones

2 minutos

Astaná, 30 ene (EFE).- La Unión Europea respeta el derecho de Kazajistán a comerciar con Rusia, pero se opone a la reexportación de mercancías occidentales sujetas a las sanciones impuestas a Moscú por la guerra en Ucrania, afirmó hoy David O’Sullivan, enviado especial de los Veintisiete para las sanciones.

«La UE respeta totalmente la posición de Kazajistán de no sumarse a las sanciones. No insistimos y no insistiremos en que Kazajistán apruebe las sanciones», dijo en una rueda de prensa celebrada en Astaná, pero lamentó que algunos empresarios utilicen a Kazajistán como una plataforma para eludir las sanciones.

No se ha podido registrar su suscripción. Por favor, inténtalo de nuevo. Casi hemos terminado... Necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico. Para completar el proceso de suscripción, por favor pulse sobre el enlace del correo que acabamos de enviarle. Noticias en los medios suizos sobre España e Hispanoamérica: cada semana en su bandeja de entrada Al registrarse, recibirá un paquete de bienvenida y hasta seis actualizaciones al año. Autorizo el tratamiento de mis datos para el boletín de SWI swissinfo.ch. Suscríbase gratis

O’Sullivan, quien hace su cuarta visita oficial a la república centroasiática, recalcó que la UE no tiene «intención alguna de interferir y dañar de algún modo las legítimas relaciones comerciales de larga data entre Rusia y Kazajistán».

Pero lamentó que algunos empresarios «inescrupulosos» aprovechen esta circunstancia para «revender mercancías producidas en la UE, en particular de tecnologías de punta, que son usadas en la fabricación de armas en Rusia».

No obstante, celebró la postura de Astaná al respecto y señaló estar «satisfecho con la cooperación con Kazajistán para evitar que las sanciones sean eludidas».

«Me reuní con el viceministro de Exteriores de Kazajistán, el señor (Román) Vasilenko, encargado de controlar esta esfera junto a otros funcionarios. En el marco del encuentro debatimos la inadmisibilidad de que productos estratégicamente importantes fabricados en Europa, EEUU o Japón lleguen al mercado ruso», dijo.

En ese contexto señaló que se observa «una reducción considerable del tránsito de estas producciones a través de Kazajistán».EFE

kk-mos/jgb

(fotos)