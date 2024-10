Un «microapocalipsis” y violencia histórica, la huella brasileña en el festival de Sitges

3 minutos

Ailén Desirée Montes

São Paulo, 27 sep (EFE).- Los directores de cine Marco Dutra y Davi Pretto fueron los elegidos para representar a Brasil en el Festival de Cine Fantástico de Sitges, el más prestigioso en su especialidad, que se inaugurará el 3 de octubre en la ciudad española homónima.

Dutra estará presente por tercera vez en el festival internacional, en esta oportunidad estrenando mundialmente ‘Entierra a tus muertos’, mientras que será la primera vez de Pretto, quien estará presentando su última película ‘Continente’, una coproducción con Argentina y Francia.

Ambos directores utilizan la fantasía como un vehículo para contar realidades: al creador de ‘Entierra tus muertos’ le tocó adaptar el guión de su película, basado en la novela de la escritora Ana Paula Maia, en plena pandemia.

«Durante la pandemia todos vivimos nuestro propio microapocalipsis”, dijo y afirmó que «fue muy difícil escribir un guión que trata de la muerte de esa manera durante una época en la que estábamos sufriendo tanto. Hubo momentos en que sentí que no iba a lograrlo. No iba a poder hacer una película en ese contexto apocalíptico”.

Sin embargo, esta “nueva realidad” le aportó una perspectiva diferente al guión: “Continúe escribiendo porque este mundo en colapso podía aportar algo nuevo al guión en términos de cómo se sentía”.

Para el director oriundo de São Paulo, la vida “tiene una forma de sorprendernos para bien o para mal todo el tiempo, a veces desafiando los límites de la ficción” y muchas veces la fantasía logra reflejar mejor la realidad ya que “tiene los límites más corridos”.

‘Entierra a tus muertos’ es la historia de dos hombres que trabajan en una zona rural brasileña retirando de la calle los cuerpos de animales atropellados, hasta que sucede algo que cambia el curso de la historia y modifica las dinámicas del pueblo.

Si bien el territorio es imaginario, Dutra cree que eso le permitió «tratar aspectos sociales y políticos» ya que es «un mundo inventado donde ocurren muchas cosas reales”.

Lo mismo cree Davi Pretto, quien afirma que el género fantástico le brinda “ciertas licencias para contar historias” y sostiene que “la realidad es muy dura” y por eso el cine debe adaptarse:

“La realidad es muy dura, mucho más que el cine. El cine tiene que moverse, tiene que jugar y tiene que llegar a algún lugar para dar cuenta de lo que pasa en nuestra vida (…) El cine de género logra encontrar cosas que el cine realista ya no encuentra más”, sentencia el creador de ‘Castanha’ (2014).

Su nuevo filme, ‘Continente’, plantea la realidad de un pueblo del sur de Brasil a partir de la historia de una joven que debe regresar a su campo después de años ya que su padre, un poderoso dueño de la granja del pueblo, se está muriendo.

A partir de escenas fantásticas, Pretto busca que los espectadores compartan la sensación de la película, la cual busca reflejar las dinámicas de “relación de violencia histórica” en Brasil.

“La película, por un lado, es política, porque habla de la relación entre personas y clases sociales. Pero por otro lado no lo es. No busca explicar nada, esa no es la finalidad. La finalidad es compartir una sensación: ¿cómo vivimos en un sistema que, para existir, tiene que producir violencia?”, sentencia el director nacido en Porto Alegre.

Los brasileños afirman estar “expectantes” ante sus proyecciones en la 57ª edición del famoso festival, que se inaugurará con la proyección de ‘Presence’, el último thriller del director Steven Soderbergh. EFE

adm/mp/jrh

(foto) (video)