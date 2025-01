Un centenar de venezolanos piden en París que el Gobierno galo sea «firme» con Maduro

3 minutos

París, 9 ene (EFE).- En la víspera de la tensa toma de posesión presidencial en Caracas, un centenar de venezolanos se reunieron en la plaza de la Bastilla de París en apoyo a los opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, un acto en el que pidieron al Gobierno galo «firmeza» frente a Nicolás Maduro.

«El presidente francés (Emmanuel Macron) se comunicó con María Corina, pero todavía no ha reconocido a Edmundo. Yo creo que es importante que salgamos de los comunicados y que tengamos una presencia mucho más fuerte en esta situación, porque esto afecta todo el continente americano», declaró a EFE la treintañera Janet, exiliada en Francia y participante en la concentración.

En la simbólica plaza parisina en la que estaba el presidio de la Bastilla cuya toma inició la Revolución Francesa en 1789, su amiga Érika comparte indignación sobre la falta de reconocimiento de parte de Macron.

«En la Unión Europea algunos países lo han hecho (…) ¿por qué Francia no? No lo sé. De repente hay juegos o intereses que una no conoce. La política es muy complicada», dijo la joven, quien reside hace 10 años en Francia.

Ambas venezolanas, en un primer momento reticentes a hablar con EFE durante el acto por temor a represalias, cambiaron de opinión porque «como dijo Corina, el miedo tiene que cambiar de bando».

No obstante, temen que el acto de posesión de mañana en Caracas, al que asistirá Maduro para renovar su mandato y al que González Urrutia tiene también intención de acudir por considerarse vencedor de los comicios de julio de 2024, pueda «terminar en un baño de sangre».

La oposición «no tiene armas, el régimen (de Maduro), sí. Puede ser una lucha muy desigual. El espíritu que se siente es que la gente está dispuesta a sacrificar todo por la libertad», agregó Érika.

Otro de los asistentes a la concentración fue Francisco Jiménez, ingeniero en mantenimiento industrial de 33 años.

Residente en Francia desde hace dos años, demandó también «un apoyo claro, conciso, de parte del Gobierno de Francia» a González Urrutia y Machado y se congratuló del apoyo recibido en las instituciones de la UE.

«Tenemos que vencer ese miedo. Tenemos que salir, que luchar, porque si no recuperamos la democracia, nos vamos a lamentar, nos vamos a arrepentir toda la vida», opinó Jiménez.

En la cabecera de la concentración, figuraron Eva Paredes, coordinadora del comando ConVenezuela y del partido ‘Vente Venezuela’ en Francia, y la diputada francesa por la circunscripción de América Latina y el Caribe, la macronista Eléonore Caroit.

En su intervención, Paredes pidió al Ejecutivo galo «firmeza» frente «la dictadura» de Maduro. EFE

atc/mar

(foto) (vídeo)