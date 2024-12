Un grupo de países de la UE hablarán sobre migración en los márgenes de la cumbre europea

Bruselas, 18 dic (EFE).- Un grupo de países de la Unión Europea entre los que figuran Suecia, Dinamarca, Italia, los Países Bajos y Austria se reunirán el jueves en los márgenes de la cumbre europea para hablar sobre migración, en particular de los retornos de los migrantes que no tienen derecho a pedir protección internacional en los Veintisiete.

En esa cita, que no se ha preparado previamente y no se espera que se prolongue demasiado, participarán «en torno a una decena» de Estados miembros, indicaron fuentes diplomáticas, que no precisaron más que algunos de los países que tomarán parte.

Es posible que al encuentro asista también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, añadieron las fuentes.

Precisamente la cumbre europea de este jueves incluye un punto de migración en la agenda, aunque las mismas fuentes indicaron que no se prevé una «larga discusión» de los mandatarios sobre ese tema y que aunque es «importante» que se haya incluido, es más «simbólico» que para abordar el asunto en profundidad.

Las fuentes destacaron la «convergencia» que está surgiendo entre los países en el ámbito de la política migratoria después de la adopción este año del pacto migratorio y de asilo, que está previsto empiece a aplicarse a mediados de 2026.

Ya el pasado octubre, coincidiendo con la cumbre europea de otoño, once países, entre los que no figuraba España, escenificaron su sintonía sobre los asuntos migratorios en una reunión también en los márgenes en la que acordaron trabajar juntos a nivel europeo en esa política.

En ella participaron Italia, Dinamarca, los Países Bajos, Austria, Chipre, Grecia, Malta, República Checa, Polonia, Eslovaquia y Hungría, así como la Comisión Europea.

Esta semana, los líderes de la UE tienen previsto hablar en la cumbre de la importancia de aplicar el pacto migratorio y dar nuevos pasos, en particular para acelerar e impulsar los retornos de los migrantes que no pueden pedir protección en la UE, un asunto sobre el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha propuesto avanzar con rapidez y para el que se presentará una propuesta legislativa el próximo febrero.

La presidenta de la CE envió a los mandatarios una carta con vistas a la cumbre de diciembre en la que pasa revista a la situación actual y a los retos pendientes y habla de la disposición de Bruselas a acelerar la aplicación de algunas disposiciones del pacto migratorio. EFE

