Una de las 15 víctimas de abusos que iba a ver al papa renuncia al encuentro

2 minutos

Bruselas, 24 sep (EFE).- Alain Cheval, una de las quince víctimas sexuales en el seno de la Iglesia que iba a reunirse con el papa Francisco esta semana, ha renunciado finalmente a ese encuentro por considerar que será «inútil» y no servirá para apaciguar el dolor, según informa este martes la radiotelevisión francófona RTBF.

«Para mí el daño ya está hecho, soy un superviviente. No podrán curarme. Pero hoy lucharemos por ver si podemos prevenir o atender a las próximas víctimas», dijo en una carta enviada a ese medio.

«Hoy vienes a visitar mi país, mi ciudad y peor aún, te atreves a venir a un lugar de abuso para algunos (…) a rendir homenaje a los verdugos. Estuve tentado de venir a verte, pensé en pedirte cuentas, pero al final me di cuenta que no me ayudará en nada», añade la misiva.

La misma víctima añade que no puede hacer al pontífice «responsable» de los actos cometidos por sus «secuaces».

«Muchos de mis compañeros desean escribirte una carta, los apoyo, por supuesto, pero no me baso en nada, tengo la impresión de que un niño escribe su carta a San Nicolás».

«Actúa, reconoce, toma posición, es tu deber como hombre, como gran jefe de esta empresa destructiva que es tu Iglesia.»

El pontífice, invitado personalmente por los reyes de los belgas con motivo del 600 aniversario de la fundación de la Universidad de Lovaina, fundada en 1425, tiene previsto visitar Bélgica y Luxemburgo entre el 26 y 29 de septiembre.

Su paso por Bélgica incluirá un encuentro con un grupo de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

La primera comisión parlamentaria para investigar esos hechos en Bélgica registró 327 denuncias correspondientes a los últimos 60 años, la mayoría cometidos entre la década de los 60 y los 70.

El país tiene previsto poner en marcha otra investigación en la próxima legislatura. EFE

