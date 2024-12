Una ONG señala falta de transparencia en el proceso de elección del fiscal de El Salvador

San Salvador, 17 dic (EFE).- La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) señaló este martes que el proceso para elegir al nuevo fiscal general de El Salvador «no tiene ninguna transparencia» y apuntó a que el Ministerio Público (Fiscalía) «continuará con el rumbo y la dinámica que ha tenido desde mayo de 2021», cuando fue nombrado para el cargo el abogado Rodolfo Delgado, quien busca reelegirse.

Delgado y Gonzalo Ayala López fueron los dos únicos abogados que presentaron ante la Asamblea Legislativa sus solicitudes para ser elegidos fiscales, en un proceso que comenzó el 9 de octubre y concluyó el 5 de noviembre pasado.

Diputados oficialistas destituyeron el 1 de mayo de 2021 en un proceso ampliamente cuestionado al entonces fiscal Raúl Melara -cuyo período concluía en diciembre de ese año- y eligieron a Delgado, acción que también fue criticada y rechazada por varios sectores de la sociedad salvadoreña.

Fespad indicó en un comunicado que «las probabilidades de que algo distinto ocurra en la Fiscalía son nulas» ante la posibilidad que el actual fiscal sea reelegido.

Señaló que «de las más de 38.000 personas abogadas que existen en El Salvador solo dos decidieron someterse al proceso convocado por la Asamblea para ocupar la institución encargada de velar por los intereses de la sociedad y del Estado».

«En estas circunstancias el proceso de elección no tiene ninguna transparencia y a ello se suma que no se anunció ninguna alteración a la dinámica de elección de funcionarios de segundo grado que viene realizando el órgano Legislativo, no se definen criterios de ponderación y tampoco hay participación ciudadana», expuso la organización no gubernamental en un comunicado.

Delgado y Ayala fueron entrevistados el lunes por diputados de la Comisión Política del Congreso -integrada mayormente por oficialistas- y luego se emitió un dictamen favorable para que el pleno del órgano Legislativo vote por alguno de los aspirantes.

En diciembre de 2021, el Congreso reeligió a Delgado como fiscal general, en medio de críticas.

Entre las primeras decisiones que Delgado tomó a su llegada en mayo de 2021 se encuentran la de finalizar un acuerdo con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ese ente avisó a la Fiscalía, cuando era dirigida por Melara, del supuesto manejo irregular de fondos públicos destinados a la atención de la pandemia por diversas instancias del Gobierno de Bukele.

Hasta el momento se desconoce el rumbo que tomaron las investigaciones, que derivaron en 2020 en varios registros de oficinas gubernamentales o si Delgado las cerró. EFE

