Una reducida «Marcha de las Mujeres» clama contra Trump en favor de sus derechos

Marta Garde

Washington, 18 ene (EFE).- Miles de personas tomaron este sábado las calles de Washington para avisar al presidente electo estadounidense, Donald Trump, de que lucharán por los derechos de las mujeres y de los colectivos menos favorecidos y de que, a dos días de la investidura, ese nuevo combate no ha hecho más que empezar.

La llamada «Marcha de las Mujeres», que en 2017 congregó a medio millón de personas, muy lejos de las 50.000 que se esperan en esta nueva edición, partió de tres plazas de la capital del país con destino final al Monumento de Abraham Lincoln, en uno de los extremos del National Mall.

Se trata de la misma explanada que iba a presenciar los fastos del juramento el lunes hasta que su celebración pasó a ser interior debido a las bajas temperaturas.

Ciudadanos llegados de todas partes de Estados Unidos quisieron reivindicar que la resistencia al segundo mandato del líder republicano no será silenciosa. «Estamos listos para actuar», se gritó en una marcha que cuando se organizó coincidiendo con el inicio de su primera presidencia, en 2017, marcó un récord de participación.

Krista Falkenstine, de 65 años, acudió desde Colorado expresamente para esta manifestación: «Tengo dos hijas y estoy preocupada por su futuro. Tienen menos derechos de los que yo tuve», afirma a EFE. En el pasado, sostiene, le daba reparo alzar su voz, pero «ya no».

La protesta se convocó con el objetivo de servir de «catalizador» de todos aquellos cientos de miles de personas que según la convocatoria se posicionan contra el «fascismo» y defienden entre otros los derechos reproductivos. Entre las coaliciones participantes están Abortion Access Now y Time to Act.

Personas de todas las edades salieron a la calle con ese objetivo. Entre ellos Matt Byrne, ingeniero de 36 años llegado de Filadelfia y que quiso apoyar con su presencia las reivindicaciones de las mujeres.

Llegar al volumen de participación de 2017 se augura imposible: «Tiene que ver con la falta de un mensaje claro. Hay más ideas, pero menos foco», opina.

Melissa Mungi, nacida en Estados Unidos y de origen filipino, se sumó a la marcha para contribuir a que «la historia no se repita». Entre los presentes, decepción generalizada de que Trump (2017-2021) vuelva a la Casa Blanca y de que el país haya apostado de nuevo por alguien que, según la joven, no va a ser el presidente de todos.

Según Susan Corbin, que viajó desde California, las clases medias y bajas van a ver degradadas sus condiciones. La nueva Administración republicana, en su opinión, «ayuda a los millonarios, no a la gente de a pie. Y las cosas van a ir a peor».

La protesta tiene lugar en un momento en que las principales avenidas de la capital están valladas por motivos de seguridad y marca el inicio de los actos de investidura. Este sábado Trump ofrecerá una recepción en su club de golf de Virginia, cerca de Washington, que incluirá un breve discurso y un espectáculo de fuegos artificiales.

El ambiente de la marcha, festivo, no olvidó el peso de sus reclamos: «Estar juntos muestra que no seremos silenciados. (Trump) no cree que las mujeres somos valiosas como seres humanos. Me decepciona que hubiera mujeres que votaran por él», dice Haley, de 27 años y residente en la vecina Alexandria.

Esta manifestación surgió en las redes sociales justo después de las elecciones de noviembre de 2016 por parte de un grupo de jóvenes que no podían creer que hubiera ganado alguien que había sido acusado de acoso sexual por varias mujeres y pronunciado comentarios denigrantes sobre ese género.

Desde entonces el movimiento ha crecido y ha presenciado también cómo el Tribunal Supremo, de mayoría republicana, revocó en junio de 2022 la protección del derecho al aborto a nivel federal. De ahí que la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo tuviera un protagonismo destacado.

«No nos rendiremos. (…) Ahora es el momento de unirnos en torno a valores compartidos y de luchar por un futuro justo. La historia nos dice que cuando luchamos ganamos», avisó en el comunicado de la convocatoria la presidenta de la junta directiva de la marcha, Ginna Green. EFE

