Una villa navideña de casi 2 kilómetros atrae a turistas al centro de México

2 minutos

Puebla (México), 14 dic (EFE).- La comunidad de Atlixco, considerado un Pueblo Mágico por la Secretaría de Turismo de México, colocó una villa navideña de casi 2 kilómetros de recorrido que atrae a los turistas a este sitio, en el central estado mexicano de Puebla.

La temática es ‘Alicia en el País de las Maravillas’, por lo que en el pino de Navidad que comienza el recorrido hay imágenes virtuales de figuras como el Gato Sonrisas o de Cheshire, además de Santa Claus y los renos.

En el trayecto los visitantes caminan entre pasillos que simulan pasajes en el tiempo adornados de las llaves y cerrojos clásicos en el cuento animado.

Siguiendo el tour hay un gato gigante en colores morado y rosa, un grupo de payasos, el conejo blanco que controla el tiempo, el personaje de Sombrerero y otras figuras a gran escala.

También hay galletas de jengibre, el Cascanueces y los bastones de dulce, que concluyen el camino.

Patricia, visitante del estado de Veracruz, expresó a EFE que se maravilló con tantas luces y viajó al lugar solo para visitar la instalación.

Para seguir con esta experiencia, hay un callejón lleno de luz custodiado por soldados de plomo y al final hay renos gigantes, algunos amarrados a un trineo.

Tania Solís, visitante, explicó que es la tercera vez que visita el Pueblo Mágico en esta actividad navideña y nunca la deja de sorprender, pues cada año cambian toda la dinámica.

“Es la tercera vez que vengo y está hermoso, me encanta, no me había dado cuenta, pero me gusta que tengan temáticas, se ve muy bonito», señaló.

Paulina Salazar, visitante de Tlaxcala, compartió que es la primera vez que visitan Atlixco, y la motivación fue que a su hija de 4 años le encanta la Navidad y las luces.

“Para mi hija, es emocionante tanta luz, que ya se acerca la Navidad, es algo maravilloso, la verdad, a mí me encantó ir a pasear y ver todo iluminado», dijo. EFE

