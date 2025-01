Varios heridos en incidentes con policía en manifestación izquierdista en Berlín

Berlín, 12 ene (EFE).- Varios manifestantes y agentes de policía resultaron heridos este domingo al intentar estos realizar detenciones en la tradicional manifestación izquierdista que se celebra todos los años en Berlín en memoria de los líderes comunistas asesinados Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht.

El diputado regional de La Izquierda Ferat Kocak denunció una actuación «desproporcionada» por parte de la policía, que según dijo irrumpió en la marcha -en la que según los medios participaron varios miles de personas- para aislar al bloque propalestino.

Una persona quedó inconsciente tras sufrir repetidos golpes en la cara y cuatro manifestantes están hospitalizados, entre ellos dos menores de edad, afirmó el diputado en un vídeo difundido por el medio izquierdista Junge Welt.

La propia policía de Berlín señaló en sus redes sociales que durante la detención de unos «sospechosos» algunos manifestantes reaccionaron con «resistencia violenta y ataques» contra los agentes y confirmaron que un manifestante quedó inconsciente y fue trasladado al hospital en helicóptero.

Se realizaron 20 arrestos y se cursaron 10 denuncias, informó la policía, que no explicó el motivo de las detenciones iniciales, aunque apuntó que algunos participantes en la marcha gritaron lemas y mostraron pancartas con contenidos sancionables.

Los medios presumen que con ello se referían a lemas de apoyo a la causa palestina, entre ellos «From the river to the sea» (Palestina será libre desde el río hasta el mar).

Este eslogan es según el Ministerio del Interior alemán un llamamiento a la destrucción de Israel, aunque en los casos que han llegado ante la justicia ésta ha rechazado en parte esta interpretación.

17 agentes resultaron heridos en los tumultos, según la policía. EFE

