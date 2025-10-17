Basilea contará con la piscina natural más larga de Suiza

La Fundación Christoph Merian (CMS) quiere construir la piscina natural más larga de Suiza en el terreno de Dreispitz, en Münchenstein, Basilea. Según CMS, la “piscina de carriles” de 170 metros de largo se inaugurará en 2027 en una antigua rampa de ferrocarril.

La vía ferroviaria actual se encuentra justo junto a Freilagerplatz, donde se ubican el Kunsthaus Baselland, la Casa de las Artes Electrónicas y la Academia de Arte y Diseño FHNW. La rampa del ferrocarril conduce a un túnel, que será sellado para la piscina natural de 5,2 metros de ancho.

Se pretende construir dentro de la estructura existente, explicaron a los medios los dos arquitectos del proyecto, Noël Picco y Lukas Stadelmann. En lugar de demoler los macizos muros de los Ferrocarriles Federales junto a la vía, estos formarán en el futuro el vaso de la piscina.

La rampa inclinada permite dividir la piscina natural en zonas con diferentes profundidades. La parte superior y más superficial se convertirá en un área para el baño recreativo. A continuación habrá un estanque de plantas, una zona de natación y, finalmente, una piscina deportiva de 100 metros, explicaron los arquitectos de Malheur & Fortuna. La zona de natación tendrá entre dos y 4,5 metros de profundidad.

La sección de natación de la piscina estará cercada, mientras que el área recreativa estará libremente disponible para las familias. Como propietario del terreno y de la instalación, CMS tiene la intención de ceder la responsabilidad de la operación a una organización adecuada.

Los costes de inversión para la piscina natural ascienden a 8,8 millones de francos suizos (11,2 millones de dólares). De esta suma, CMS asumirá 4,8 millones de francos suizos, dijo el director Baschi Dürr. La Fundación Frank y Alma Probst, fundación paraguas de CMS, contribuirá con 3 millones de francos suizos adicionales. La fundación planea organizar financiamiento externo para el millón restante.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

