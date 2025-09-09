El Senado de Suiza descarta imponer sanciones a los colonos israelíes

El Senado suizo rechaza la aplicación de medidas restrictivas a los colonos israelíes. Keystone-SDA

El Senado de Suiza descartó sumarse a las sanciones de la Unión Europea (UE) contra colonos israelíes implicados en actos de violencia. Además, la mayoría se mostró en contra de suspender la cooperación militar con Israel.

El lunes, el Senado suizo (Consejo de los Estados) rechazó cuatro de las cinco demandas incluidas en una moción presentada por Carlo Sommaruga, del Partido Socialista, que fue sometida a debate durante una sesión extraordinaria dedicada al conflicto en la Franja de Gaza, convocada por los socialistas y los Verdes. La mayoría del Senado se pronunció claramente en contra.

La única propuesta aceptada ha sido la que exige al gobierno suizo que se movilice por la liberación de todos los rehenes israelíes y prisioneros políticos, además de abogar por un acceso humanitario a la Franja de Gaza y actuar contra los crímenes más graves cometidos en la guerra. El Consejo Nacional (cámara baja) deberá pronunciarse aún sobre este punto.

Sin embargo, el Senado rechazó la idea de que Suiza adoptara las sanciones de la Unión Europea contra colonos israelíes violentos en los territorios palestinos ocupados. También votó en contra de poner fin a la cooperación militar con Israel, lo que habría implicado detener las exportaciones de material bélico y bienes de uso dual hacia ese país.

La moción planteaba además suspender el acuerdo de libre comercio con Israel mientras el país continúe violando el derecho internacional, así como imponer la obligación de etiquetar los productos procedentes de territorios «ocupados ilegalmente por Israel» en Cisjordania y los Altos del Golán.

«Se necesitan medidas y presión para que Israel respete el derecho internacional y cambie su comportamiento», defendió Sommaruga. El gobierno, sin embargo, se pronunció en contra de la moción.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.