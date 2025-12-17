La película suiza Heldin, preseleccionada para los Óscar
Heldin (Late Shift, en inglés), dirigida por la cineasta suiza Petra Volpe, ha sido preseleccionada para competir en la categoría de Mejor Película Internacional en la 98ª edición de los Premios Óscar, que se celebrará en Los Ángeles, junto a otras 14 películas.
Un total de 86 países presentaron candidaturas para la edición de 2026 en la categoría de Mejor Película Internacional, anunció este martes la Academia de Cine en Los Ángeles.
Seleccionada en una docena de festivales y galardonada ya con al menos seis premios, Heldin, de Petra Volpe, es la película suiza que más público ha atraído a las salas este año, con cerca de 200.900 espectadores. El filme, que tuvo su estreno mundial en la Berlinale, rinde homenaje al personal de enfermería de un hospital suizo.
La selección incluye 15 largometrajes en esta categoría. No Other Choice (Corea del Sur), The Voice of Hind Rajab (Túnez) y Belén (Argentina) también compiten. Francia ha sido preseleccionada con It Was Just an Accident, del director iraní Jafar Panahi.
El drama familiar Sentimental Value (Noruega), Sirât (España), The Secret Agent (Brasil), Sound of Falling (Alemania), Homebound (India), The President’s Cake (Iraq), Kokuho (Japón), All That’s Left of You (Jordania), Palestine 36 (Palestina) y Left-Handed Girl (Taiwán) completan la lista.
De las 15 películas preseleccionadas, cinco serán finalmente nominadas para competir en la categoría el 22 de enero. La ceremonia de la 98ª edición de los Premios Óscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026.
Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.
