Los derechos humanos están siendo atacados, afirma el secretario general de la ONU en Ginebra

El secretario general de la ONU, António Guterres (izquierda), y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Keystone-SDA

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha criticado los ataques contra los derechos humanos por parte de «los que tienen más poder». Al inicio de la reunión del Consejo de Derechos Humanos celebrada el lunes en Ginebra, el ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignazio Cassis, pidió que se redirigieran los esfuerzos hacia los derechos que corren mayor riesgo.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

3 minutos

Guterres denunció la erosión del estado de derecho mediante el uso de la fuerza. «Los derechos humanos están siendo objeto de un ataque total en todo el mundo», afirmó en su discurso durante la inauguración de una sesión del Consejo, posiblemente la última que pronuncia en Ginebra. Dentro de un año, un sucesor se dirigirá a los Estados miembros en su lugar.

Estos ataques contra la ley «no son ninguna sorpresa», insiste el secretario general. «Tienen lugar ante los ojos de todos» y, a veces, con «orgullo» por parte de los responsables, señaló. «No permitamos que esta erosión de los derechos humanos sea el precio de la conveniencia política» o de las tensiones internacionales, añadió en su mensaje a los Estados miembros.

A continuación intervino el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien volvió a arremeter contra el presidente estadounidense Donald Trump y sus ofensivas declamatorias, sin nombrarlo. «Se están lanzando amenazas incandescentes a naciones soberanas, sin tener en cuenta el fuego que podrían encender», advirtió el austriaco.

También deploró una competencia por el «poder», el «control» y los «recursos» que no tenía «precedentes» desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Türk reiteró sus llamamientos a un alto el fuego en Ucrania y su preocupación por una posible prolongación de los actos que constituyen crímenes contra la humanidad en Sudán.

«No podemos hacerlo todo»

En otro discurso pronunciado ante el Consejo el viernes, el ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignazio Cassis, afirmó que era necesario abordar una serie de situaciones problemáticas para los derechos humanos. «Hay que denunciarlas, establecer responsabilidades y tomar medidas», señaló, al tiempo que anunciaba la puesta en marcha en las próximas semanas de la Alianza Global para los Derechos Humanos, en la que lleva trabajando muchos meses.

Pero también debemos «concentrar nuestros esfuerzos donde los derechos están más amenazados», dijo. Ante unas expectativas aparentemente «ilimitadas», «no podemos hacerlo todo», insistió. Suiza quiere volver a centrarse en la protección de las personas y las libertades fundamentales.

Después de Ginebra, Guterres se dirigirá el martes al Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York para hablar de los cuatro años de guerra en Ucrania. «Ya es hora de poner fin al conflicto», afirmó el lunes.

Mostrar más

Mostrar más Ginebra internacional Volker Türk: «Si hay un único mensaje es la centralidad de los derechos humanos» Este contenido fue publicado en ¿Quién podría haber preparado a Volker Türk, actual Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para su agitado primer año en el cargo? leer más Volker Türk: «Si hay un único mensaje es la centralidad de los derechos humanos»

Adaptado del inglés por Carla Wolff.

Los preferidos del público Los más discutidos