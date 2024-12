Viernes, 13 de diciembre de 2024 (08.00 GMT)

Damasco.- Siria vive su primer viernes, día sagrado para los musulmanes, bajo la administración de los islamistas tras la caída de Bachar al Asad, mientras Israel continúa bombardeando diversos puntos del país y en el norte siguen los enfrentamientos entre proturcos y kurdosirios.

Gaza.- Seguimiento de los acontecimientos en Gaza por los ataques del Ejército israelí a la zona.

Beirut.- En Líbano, el Ejército israelí continuó atacando localidades del sur, después de que las autoridades libanesas denunciaran que Israel abrió fuego contra la localidad de Jiam poco después de retirarse de la zona.

Ankara.- El secretario norteamericano de Estado, Antony Blinken, discute este viernes en Ankara con su homólogo turco, Hakan Fidan, el conflicto en Siria, después de entrevistarse anoche poco después de su llegada con el presidente turco, Recen Tayip Erdogan.

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, nombra este viernes al nuevo primer ministro tras algo más de una semana de consultas con líderes de distintos partidos tras la moción de censura que derribó el pasado día 4 al Ejecutivo del conservador Michel Barnier.

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma al presidente argentino, Javier Milei, que en una apretada agenda de dos días en la capital italiana también será galardonado con el premio internacional de economía «Milton Friedman», se reunirá con ejecutivos de varias multinacionales y participará en un evento de las juventudes de Hermanos de Italia, el partido ultraderechista de la mandataria ultraderechista italiana, con la que mantiene una excelente sintonía.

Bruselas.- Consejo de Justicia de la Unión Europea, en el que participa el ministro español de Justicia, Félix Bolaños, que hace declaraciones a su llegada.

Roma.- A pocos días del inicio del Jubileo, el Año Santo en el que se esperan en Roma 30 millones más de visitantes que en 2025, los precios se han disparado en las zonas más céntricas y en el mercado del alquiler, una situación insostenible para muchos turistas y residentes.

Moscú.- El Partido Liberal Democrático de Rusia (PLDR) celebra su congreso en Moscú.

Taipéi (Taiwán).- El objetivo «a largo plazo» del Ejército chino es «socavar el orden internacional basado en reglas», pero dichas acciones «no obtendrán el reconocimiento de la comunidad internacional», manifestó este viernes el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán al término del despliegue naval de China en la región.

Montevideo.- La delegación de la Unión Europea en Uruguay anuncia al ganador de la séptima edición del premio de Derechos Humanos de la Unión Europea, que entregará 5.000 dólares a una ONG para el desarrollo de sus actividades.

Tegucigalpa.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presenta los resultados de una encuesta de desplazamiento sobre personas migrantes en tránsito por Honduras.

Ciudad de Panamá.-Desde hace más de 30 años, el Canal de Panamá ilumina la «carretera» acuática por la que transitan los buques con energía renovable gracias a un conjunto de torres de «enfilamiento» y boyas equipadas con paneles solares dejando atrás la «luz eléctrica».

Berlín.- El Congreso Internacional de la Juventud Judía celebra un mítin en Berlín.

Zagreb.- El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, visita Croacia.

Rabat.- Segunda jornada de los Diálogos Atlánticos del think tank marroquí Policy Center for the New South, con presencia de la exministra de Exteriores española Ana Palacio, el exministro francés de Economía Dominique Strauss-Kahn y el exministro de Exteriores portugués Paulo Portas.

Saná.- Protesta de partidarios de los hutíes de Yemen contra Estados Unidos e Israel en Saná.

Islamabad.- Partidarios del ex primer ministro y líder opositor de Pakistán Imran Khan boicotean los productos elaborados por las más de cincuenta empresas militares de este país asiático como parte de un llamado a la desobediencia por parte de su partido, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Londres.- La Oficina Nacional de Estadísticas publica su estimación de crecimiento del PIB para el mes de octubre.

Redacción América.- El cambio climático y los costos crecientes están marcando la producción de café en América. Mientras Colombia aumenta su producción, países como Perú, Costa Rica y Honduras enfrentan desafíos por climas extremos, altos costos y mercados volátiles. Aunque los precios internacionales han subido, los pequeños productores luchan por obtener beneficios justos.

Tokio.- Neveras repletas de bolas de arroz, cajeros automáticos, olor a café, colores vivos, una repetitiva melodía de fondo y empleados saludando animadamente a cada cliente que cruza la puerta. Así son las tiendas de conveniencia de origen estadounidense que Japón convirtió en un imperio en medio siglo: los ‘konbini’.

Jacareacanga (Brasil).- La minería ilegal de oro ha dividido a los indígenas de la Tierra Munduruku, en la Amazonía brasileña. Para algunos caciques es una forma de supervivencia; para otros, una sentencia de muerte para los ríos y los peces envenenados con mercurio.

Buenos Aires.- Hermana menor del presidente Javier Milei y conocida en el oficialismo como “El Jefe”, Karina Milei ha pasado de ser una empleada administrativa sin experiencia política a una pieza fundamental tanto del engranaje que llevó a su hermano a la Casa Rosada como del actual Gobierno.

Washington.- La primera dama estadounidense, Jill Biden, celebra en la Casa Blanca una campaña de recaudación de juguetes para hijos de marines.

Madrid.- Convergencias / Divergencias es el título de una exposición que pone en paralelo el arte de la selva amazónica con el arte moderno y contemporáneo.

Madrid.- Conferencia de prensa del entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Moscú.- El Comité Olímpico Ruso elige a su nuevo presidente.

Kigali.- El neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo de Fórmula Uno, realiza una jornada de servicio comunitario en Kigali.

