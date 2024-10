Viernes, 27 de septiembre de 2024 (11:00 GMT)

5 minutos

PAPA BÉLGICA

El papa en Bélgica: «Los abusos a menores son la vergüenza y la humillación de la Iglesia»

Bruselas (EFE).- El papa Francisco afirmó este jueves desde Bruselas que los abusos a menores «son la vergüenza y la humillación de la Iglesia» y agregó: «tenemos sólo que pedir perdón», durante su discurso a las autoridades durante su primer día de agenda oficial en Bélgica. «Esta es la vergüenza que hoy todos nosotros tenemos, hay que afrontar y resolver el problema», añadió en su discurso ante las autoridades del país en el Castilo de Laeken, donde también se reunió con los reyes de los belgas Felipe y Matilde.

PAPA BÉLGICA

El primer ministro belga reclama al papa que las víctimas de abusos «necesitan Justicia «

Bruselas (EFE).- El primer ministro belga en funciones, Alexander De Croo, reclamó este viernes al papa Francisco que en relación con los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia «hay que dar pasos concretos» y «escuchar a las víctimas», demás de reconocer «las atrocidades» y hacer justicia. Así lo dijo en un discurso ante el papa en el Castillo de Laeken, residencia real, adonde el papa Francisco acudió en su primer día de agenda oficial en Bélgica.

LÍBANO ISRAEL

Portugal repatría a cerca de una veintena de personas del Líbano

Lisboa (EFE).- El Gobierno de Portugal repatría este viernes a «cerca de veinte» de sus ciudadanos del Líbano, informó a EFE una fuente del Ministerio de Exteriores luso. La misma fuente precisó que la operación se encuentra «en curso» y no dio más detalles por motivos de seguridad.

LÍBANO ISRAEL

ONU: Más de 30.000 personas han llegado a Siria huyendo del nuevo conflicto en Líbano

Ginebra (EFE).- Más de 30.000 personas han cruzado la frontera hacia Siria huyendo del conflicto en Líbano y por el momento la mayoría son sirios que escaparon del enfrentamiento armado en su propio país, dijo este viernes la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), presente en los cruces fronterizos. Varios pasos están viendo abiertos 24 horas al día para permitir el paso de sirios y libaneses, a quienes se está dejando entrar a Siria por un periodo indeterminado y sin presentar los documentos que se les solicita habitualmente.

UCRANIA GUERRA

Lukashenko advierte que Rusia recurrirá a las armas nucleares si la OTAN ataca Bielorrusia

Moscú (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, advirtió el viernes, tras la presentación de la nueva doctrina nuclear rusa, que Moscú recurrirá a las armas nucleares si la OTAN ataca el territorio de la antigua república soviética. «Tan pronto como ellos nos ataquen, es decir la OTAN, los americanos y los polacos (…), nosotros utilizaremos las armas nucleares. Y Rusia acudirá en nuestra ayuda», dijo Lukashenko durante un foro estudiantil, según informa la agencia oficial BELTA.

INDONESIA ALUD

Al menos 15 muertos y 25 desaparecidos por el hundimiento de una mina ilegal en Indonesia

Yakarta (EFE).- Al menos 15 personas han muerto y 25 permanecen desaparecidas a raíz del hundimiento de una mina ilegal de oro en el este de Indonesia, informan este viernes los equipos de emergencia. El accidente ocurrió el jueves en una explotación informal en el distrito de Solok, en la provincia de Sumatra Occidental, tras el impacto de un corrimiento de tierra vinculado a las fuertes lluvias registradas en la región, declaró a los medios locales Irwan Efendi, director de la Agencia Regional para el Control de Desastres.

CHINA MISIL

Fiyi y Palau protestan por el lanzamiento chino de un misil balístico en el Pacífico

Sídney (Australia) (EFE).- Fiyi y Palau protestaron por el lanzamiento realizado por China el pasado miércoles de un misil balístico intercontinental (ICBM) en el océano Pacífico, una prueba que ha causado malestar en la región. El presidente de Palau, Surangel Whipps, declaró hoy a la cadena pública australiana ABC que China debe dar explicaciones a la región del Pacífico sobre el lanzamiento de un misil que atravesó «la mitad del Pacífico hasta Kiribati» y que «podría alcanzar a cualquiera de nosotros (en la región».

FRANCIA JUSTICIA

El caso Pelicot relanza en Francia el debate sobre el consentimiento en la violación

París (EFE).- El juicio en Aviñón por las violaciones de decenas de hombres que sufrió Gisèle Pelicot bajo los efectos de ansiolíticos que le administraba su marido para anularle la voluntad y el hecho de que algunos acusados afirman que no eran conscientes de que la mujer no había dado su visto bueno han relanzado el debate en Francia sobre el consentimiento en la definición de ese delito. El nuevo ministro francés de Justicia, Didier Migaud, ha dicho este viernes que está a favor de integrar la noción del consentimiento en la definición del delito de violación, en la que ahora no aparece de forma explícita, en una entrevista a la emisora France Inter.

MARCELLO MASTROIANNI

Cien años de Marcello Mastroianni: el ‘dolce’ recuerdo de un actor en la posteridad

Gonzalo Sánchez Roma (EFE).- Encarnación misma de la ‘Dolce Vita’, actor inconfundible y ejemplo de estilo, Marcello Mastroianni habría cumplido mañana cien años e Italia y el mundo del cine celebran su vida y legado, forjado con películas inolvidables junto alos mayores cineastas de su tiempo, como Federico Fellini. Las iniciativas para honrar el centenario del actor, fallecido en 1996, son incontables y en Italia no hay ciudad que no le haya dedicado exposiciones, programaciones especiales, charlas o proyecciones de sus mejores trabajos.EFE

alf