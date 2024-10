Viernes, 27 de septiembre de 2024 (17:00 GMT)

PAPA BÉLGICA

El papa en Bélgica: «Los abusos a menores son la vergüenza y la humillación de la Iglesia»

Bruselas (EFE).- El papa Francisco afirmó este jueves desde Bruselas que los abusos a menores «son la vergüenza y la humillación de la Iglesia» y agregó: «tenemos sólo que pedir perdón», durante su discurso a las autoridades durante su primer día de agenda oficial en Bélgica. «Esta es la vergüenza que hoy todos nosotros tenemos, hay que afrontar y resolver el problema», añadió en su discurso ante las autoridades del país en el Castilo de Laeken, donde también se reunió con los reyes de los belgas Felipe y Matilde.

LÍBANO ISRAEL

Israel bombardea los suburbios sur de Beirut con una intensidad sin precedentes con la intención de matar al jefe de Hizbulá

Beirut (EFE).- Cazas israelíes lanzaron este viernes una serie de ataques aéreos contra los suburbios sur de Beirut de una intensidad sin precedentes en un año de conflicto. Fuertes explosiones resonaron por toda la capital y poblaciones adyacentes y enormes columnas de humo se pudieron ver elevándose desde la zona a grandes distancias, algo que no había ocurrido con ninguno de los seis bombardeos perpetrados contra la zona desde el inicio de los choques. El objetivo del ataque israelí este viernes contra la sede central de Hizbulá en los suburbios de Beirut era el jefe del grupo chií, Hasán Nasrala, según confirmaron a la prensa hebrea fuentes de seguridad bajo anonimato.

LÍBANO ISRAEL

Los desplazados internos en el Líbano ya superan los 200.000, según recuento de la ONU

Ginebra (EFE).- Los desplazados internos por la violencia armada que se ha desatado en el Líbano han superado los 200.000, dijo este viernes el representante de la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU en ese país, Imran Riza. A través de una teleconferencia desde Beirut, Riza precisó que hasta el lunes pasado se habían registrado 110.000 desplazados, consecuencia de la primera ola de violencia iniciada con la explosión simultánea en distintos puntos del país de miles de dispositivos de comunicaciones vinculados a miembros del grupo islamista Hizbulá. A partir del lunes, con el inicio de los bombardeos israelíes sobre el Líbano, se registraron al menos 118.000 desplazados más.

ONU ISRAEL

Netanyahu enfría las esperanzas de un alto el fuego pero tiende la mano a Arabia Saudí

Naciones Unidas (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dejó claro hoy en la Asamblea General de la ONU que no piensa aceptar un alto el fuego en ninguno de los frentes -ni en Gaza ni en Líbano-, pero tendió la mano a Arabia Saudí para un eventual acuerdo de paz y reconocimiento mutuo. En un tono desafiante, Netanyahu dijo que no tenía intención de acudir a la semana de Alto Nivel de la ONU, pero decidió hacerlo «tras escuchar todas las mentiras y calumnias dirigidas contra mi país desde este mismo podio, para dejar las cosas claras», en referencia a todos los llamamientos que decenas de países han hecho estos días para que declare un alto el fuego.

LÍBANO ISRAEL

Portugal repatría a cerca de una veintena de personas del Líbano

Lisboa (EFE).- El Gobierno de Portugal repatría este viernes a «cerca de veinte» de sus ciudadanos del Líbano, informó a EFE una fuente del Ministerio de Exteriores luso. La misma fuente precisó que la operación se encuentra «en curso» y no dio más detalles por motivos de seguridad.

ESPAÑA MÉXICO

México supedita normalizar relaciones con España a celebrar una «ceremonia de desagravio»

Naciones Unidas (EFE).- La canciller mexicana Alicia Bárcena supeditó hoy, en declaraciones en la ONU, la normalización de relaciones con España, en un impás diplomático después de que su país no invitara al rey Felipe VI a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, a una «ceremonia de desagravio» con México. «Este no es un tema reciente, eso es lo más importante. Tiene que ver con una carta que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) envió a España en 2019 solicitando incluso una reunión y un reconocimiento de los pueblos indígenas de México (…) Hay que negociar una ceremonia de desagravio», señaló Bárcena, durante una rueda de prensa desde la sede de la ONU en Nueva York, como solución al conflicto diplomático.

MÉXICO ESPAÑA

López Obrador acusa a Pedro Sánchez de «faltarle al respeto» a Claudia Sheinbaum

Ciudad de México (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó este viernes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de «faltarle al respeto» a la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, por, según él, sugerir que fue idea del gobernante mexicano no invitar al rey de España, Felipe VI, a la ceremonia de investidura.“Ahora con el asunto este de España me están faltando al respeto, además, eso lo está haciendo el presidente de España a la presidenta electa», declaró López Obrador en su conferencia matutina.El jefe del Ejecutivo mexicano señaló que es «una falta de respeto adicional» del mandatario español el considerar que Sheinbaum «es manipulable» por atribuirle a él, desde su perspectiva, la decisión de no invitar al monarca al acto de investidura el próximo 1 de octubre.

UCRANIA GUERRA

Lukashenko advierte que Rusia recurrirá a las armas nucleares si la OTAN ataca Bielorrusia

Moscú (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, advirtió el viernes, tras la presentación de la nueva doctrina nuclear rusa, que Moscú recurrirá a las armas nucleares si la OTAN ataca el territorio de la antigua república soviética. «Tan pronto como ellos nos ataquen, es decir la OTAN, los americanos y los polacos (…), nosotros utilizaremos las armas nucleares. Y Rusia acudirá en nuestra ayuda», dijo Lukashenko durante un foro estudiantil, según informa la agencia oficial BELTA.

INDONESIA ALUD

Al menos 15 muertos y 7 desaparecidos por el hundimiento de una mina ilegal en Indonesia

Yakarta (EFE).- Al menos 15 personas han muerto y siete permanecen desaparecidas a raíz del hundimiento de una mina ilegal de oro en el este de Indonesia, informan este viernes los equipos de emergencia. El accidente ocurrió el jueves en una explotación informal en el distrito de Solok, en la provincia de Sumatra Occidental, tras el impacto de un corrimiento de tierra vinculado a las fuertes lluvias registradas en la región, apunta en un comunicado la Agencia Nacional para el Control de Desastres.Los equipos de emergencia, apoyados por efectivos de la Policía y el Ejército, ya se encuentran sobre el terreno para tratar de localizar a las víctimas que han podido quedar enterradas en este incidente. El complicado acceso a la zona, ubicada en un lugar boscoso al que solo se puede llegar tras una larga caminata, dificulta la llegada de maquinaria pesada.

UE ALIMENTACIÓN

En la Unión Europea se desperdician 132 kilos de alimentos al año por habitante

Bruselas (EFE).- En 2022 en la Unión Europea se generaron 59,2 millones de toneladas de desperdicios alimentarios, incluidas partes comestibles y no comestibles, lo que supone un desperdicio de 132 kilos por habitante, según datos publicados este viernes por Eurostat. De estos desperdicios, más de la mitad (54 %) se produjeron en los hogares, lo que supone 72 kilos de deshechos por cabeza, mientras que el resto procedieron de otras partes de la cadena de suministros. Los fabricantes de comida y bebida fueron responsables del 19 % de estos desperdicios, seguidos de los restaurantes y servicios de comidas (11 %), los comercios y distribuidores de alimentos (8 %); y los productores del sector primario (8 %), según las cifras de la oficina de estadística comunitaria.

FRANCIA JUSTICIA

El caso Pelicot relanza en Francia el debate sobre el consentimiento en la violación

París (EFE).- El juicio en Aviñón por las violaciones de decenas de hombres que sufrió Gisèle Pelicot bajo los efectos de ansiolíticos que le administraba su marido para anularle la voluntad y el hecho de que algunos acusados afirman que no eran conscientes de que la mujer no había dado su visto bueno han relanzado el debate en Francia sobre el consentimiento en la definición de ese delito. El nuevo ministro francés de Justicia, Didier Migaud, ha dicho este viernes que está a favor de integrar la noción del consentimiento en la definición del delito de violación, en la que ahora no aparece de forma explícita, en una entrevista a la emisora France Inter.

R.UNIDO CULTURA

Muere a los 89 años la venerada actriz británica Maggie Smith

Redacción central (EFE).- La actriz Maggie Smith, conocida por sus papeles en las películas de Harry Potter y la serie Downton Abbey, ha fallecido a hoy en Londres a los 89 años, según ha comunicado su familia. Margaret Natalie Smith Cross, su nombre oficial, fue una de las legendarias estrellas del cine, el teatro y la televisión británica, con más de sesenta años de profesión. Era poseedora dos Óscar por ‘The prime of Miss Jean Brodie’ y ‘California Suite’, tres Globos de Oro y siete Bafta. Nació el 28 de diciembre de 1934 en Ilford (Essex) y murió en Londres el 27 de septiembre de 2024, a los 89 años. EFE

