Las propiedades en alquiler deben ser cuidadas para entregarlas luego tal como se recibieron. Eso significa que “el deterioro natural” de la vivienda no es aceptable en Suiza. Las empresas de limpieza tienen mucho trabajo en Suiza.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Vivienda 17 de mayo de 2018 - 10:21 Los suizos son un pueblo de inquilinos. Según el censo más reciente (del año 2000), el número de propietarios de una vivienda ronda el 30 por ciento de la población. Con casi 210 personas por kilómetro cuadrado en 2015, según datos del Banco Mundial, Suiza se sitúa por debajo de algunos países europeos en términos de densidad demográfica. La mayoría de la gente vive en viviendas alquiladas. La oferta de viviendas puede encontrase ahora en Internet, donde las agencias como Homegate o Immoscout24 ponen a disposición bancos de datos que facilitan la búsqueda de viviendas en alquiler o en venta, incluyendo las amuebladas. WGZimmer.ch, también denominada Flatrooms.com es una página conocida por sus anuncios de habitaciones e incluso apartamentos de alquiler compartido. A menudo los suizos alquilan una parte o toda su vivienda durante sus vacaciones (que luego puede ser por un tiempo indefinido) o mientras trabajan en el extranjero. Compartir vivienda a través de la plataforma Airbnb es una opción que gana popularidad. El número de personas que han alquilado pisos o habitaciones gracias a esta plataforma se ha duplicado entre 2014 y 2015 para alcanzar las 300 000. Servicios de traslado y reubicación Las agencias de traslado son también muy activas en Suiza y con frecuencia ayudan a los ejecutivos y gerentes destinados a Suiza (o a aquellos con mayor presupuesto de traslado) a encontrar una vivienda. Además les ayudan a concretar la adecuada cobertura de seguros y el registro ante las autoridades locales. Términos y condiciones Las propiedades en arriendo suelen estar sujetas a un contrato de alquiler anual que puede ser prolongado. Si uno quiere cambiar de vivienda debe notificarlo en carta certificada con tres meses de antelación. Si decide cambiar de domicilio antes de la expiración del plazo establecido, el inquilino debe encontrar a alguien que alquile el piso. Las propiedades en alquiler deben ser cuidadas para entregarlas luego tal como se recibieron. Eso significa que “el deterioro natural” de la vivienda no es aceptable en Suiza. Las empresas de limpieza tienen mucho trabajo en Suiza. La web ch.ch es un buen punto de referencia para informarse sobre los acuerdos de alquiler, lo que se espera de los inquilinos, y las normas de procedimiento para la aceptación y la rescisión del contrato.