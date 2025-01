Wall Street abre al alza

1 minuto

Nueva York, 17 ene (EFE).- Wall Street abrió este viernes al alza y uno de sus principales índices, el tecnológico Nasdaq, subía un 1,3 %, hasta los 19.589 puntos, y se encaminaba a registrar su mejor desempeño semanal desde principios de diciembre.

Diez minutos después del inicio de la sesión, el Dow Jones de Industriales se apreciaba un 0,73 %, hasta los 43.468 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 también crecía un 0,81 %, hasta 5.985 unidades.

Wall Street se encamina a registrar su primera ganancia semanal de 2025, marcada por el último informe del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. en diciembre, que subió hasta el 2,9 % interanual, frente al 2,7 % de noviembre, y cerró 2024 lejos del objetivo del 2 %.

Entre las 30 mayores cotizadas del Dow Jones destacaban esta mañana las ganancias de Amazon (1,74 %) y Nvidia (1,66 %); mientras las únicas con pérdidas eran de Merck and Co (-0,4 %) y Johnson and Johnson (-0,14%).

Por sectores, las mayores ganancias pertenecían al de bienes no esenciales (1,47 %) y al tecnológico (1,29 %), mientras que el único que registraba pérdidas era el sanitario (-0,06 %)

En otros mercados, el petróleo de Texas perdía un 0,5 %, hasta 78,29 dólares el barril; el oro caía hasta los 2,737 dólares la onza; y el euro se cambiaba a 1,0283 dólares. EFE

agr/asg/jgb