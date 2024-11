Yamandú Orsi destaca que las puertas están «bien abiertas» para la transición en Uruguay

Montevideo, 27 nov (EFE).- El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, aseguró este miércoles que las puertas están «bien abiertas» para que la transición se lleve a cabo de manera tranquila y con todo sobre la mesa.

Así lo dijo durante una rueda de prensa llevada a cabo en la Torre Ejecutiva de Montevideo (sede de la Presidencia), en donde se reunió con el actual mandatario, Luis Lacalle Pou.

«En la reunión con Lacalle acordamos algunas cosas que son obvias y necesarias para un proceso de transición y a partir de ahora sí empieza un proceso, un trabajo que es arduo. Lo primero que tenemos para decir es que las puertas están bien abiertas para trabajar de manera tranquila, con todo sobre la mesa, con los materiales preparados y con las condiciones dadas para poner a trabajar los equipos sobre la cancha», enfatizó.

Al ser consultado por su gabinete, el presidente electo, que hace parte del izquierdista Frente Amplio y se alzó con la victoria en las urnas el pasado domingo, confirmó que por el momento el único designado sigue siendo Gabriel Oddone como próximo ministro de Economía y Finanzas.

No obstante, informó que el senador Alejandro Sánchez será el secretario de Presidencia de la República en el período de gobierno que comenzará el próximo 1 de marzo y se extenderá por cinco años.

En concordancia con esto, añadió que su idea es que cuando nombre al resto del equipo lo hará de una sola vez y no de forma escalonada.

Consultado sobre el diálogo que mantuvo en esta jornada con Lacalle Pou, Orsi dijo que hablaron sobre asuntos que involucran «a todos», como proyectos que se encuentran en concreción.

Asimismo, contó que ambos llegaron a un acuerdo de que cuando haya un tema «de importancia y de relevancia» Lacalle Pou se pondrá en contacto con él.

«Hablamos del tema internacional, también del proyecto de saneamiento que está caminando y que piensa en darme toda la información lo antes posible. Me imagino que hay otros que están en ciernes que en su momento me llamará. Lo bueno de todo esto es que la decisión del presidente fue: no voy a hacer nada que tenga nivel de importancia fundamental sin antes por lo menos avisar. Es un compromiso clarísimo», concluyó.

Orsi se convirtió este domingo en el presidente electo de Uruguay luego de que la fórmula del Frente Amplio se impusiera en la segunda vuelta de las elecciones a la del oficialista Partido Nacional. EFE

