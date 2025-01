Yoon encara segundo día de interrogatorio sin vistas a que comparezca en el Constitucional

Seúl, 16 ene (EFE).- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, encara este jueves un segundo día de interrogatorio tras su arresto en la víspera por su fugaz declaración de la ley marcial, y sin perspectivas de que vaya a declarar en la segunda vista del juicio ante el Tribunal Constitucional sobre su destitución.

Yoon fue arrestado el miércoles en su residencia, donde llevaba atrincherado desde que el Parlamento nacional lo despojara el pasado 14 de diciembre de sus funciones a raíz de la declaración once días antes, en una operación de las fuerzas de seguridad que se prolongó durante cinco horas y en la que se desplegaron miles de agentes.

El aún mandatario fue entonces trasladado a la sede de la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), uno de los entes que lo investiga por un supuesto delito de insurrección, el único al que no es inmune, y por abuso de poder.

Allí fue interrogado durante más de diez horas en las que se negó a responder a ninguna pregunta, antes de ser trasladado al Centro de Detención de Seúl, en Uiwang, cerca de las citadas instalaciones.

Estaba previsto que la segunda jornada de interrogatorio de Yoon comenzara a primera hora de hoy, pero los investigadores han decidido que empiece a las 14:00 hora local (5:00 GMT), después de que el presidente solicitara un aplazamiento por motivos de salud.

El equipo legal del presidente señaló, no obstante, que no tiene intención de someterse a más interrogatorios: «El presidente Yoon no se encuentra bien y ayer explicó completamente su postura, así que no hay nada más por lo que deba ser interrogado», dijo el abogado Yun Gap-geun en declaraciones hoy a la agencia de noticias Yonhap.

Pese a que Yoon no respondió a las preguntas del interrogatorio, publicó un mensaje en video durante su detención y posteriormente un escrito de su puño y letra compartido en redes sociales defendiendo su imposición de la ley marcial como «un ejercicio de autoridad presidencial para superar una crisis», y no un crimen.

En paralelo a la investigación penal por la que fue arrestado, el Tribunal Constitucional tiene abierto otro procedimiento en el que debe decidir antes de mediados de junio si la inhabilitación de Yoon es definitiva o si por el contrario es restituido en el cargo.

La segunda vista oral de este procedimiento está prevista para hoy, aunque parece poco probable que el presidente vaya a acudir.

El Constitucional cuenta con un plazo de 180 días para determinar si se mantiene la destitución de Yoon o se le restituyen sus funciones, período cuya cuenta atrás arrancó el 14 de diciembre.

La instancia había fijado cinco sesiones ordinarias (14, 16, 21 y 23 de enero y 4 de febrero) para las audiencias formales del procedimiento y ha señalado que tiene previsto seguir adelante con el proceso comparezca o no el acusado, en base a la normativa que otorga esa potestad al tribunal. EFE

