Zelenski: “El mundo sabrá toda la verdad de cómo Rusia explota” a los soldados norcoreanos

2 minutos

Kiev, 14 ene (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, publicó este martes un nuevo vídeo del interrogatorio de las autoridades ucranianas a uno de los dos soldados norcoreanos que luchan con Rusia y han sido capturados por el Ejército de Kiev, y se comprometió a dar a conocer al mundo “toda la verdad” sobre la explotación de estos militares asiáticos por parte de Rusia.

“El mundo sabrá toda la verdad de cómo Rusia explota a chicos como este, que crecieron en un aislamiento informativo completo, sin saber nada sobre Ucrania, que están siendo utilizados por Rusia simplemente para prolongar y hacer escalar esta guerra”, escribió Zelenski en sus redes sociales junto al vídeo.

En las imágenes puede verse a uno de los dos norcoreanos capturados contando a su interrogador ucraniano con la ayuda de un traductor cómo fue capturado por las fuerzas ucranianas tras pasar entre tres y cinco días en el campo de batalla herido después de que sus compañeros de armas se retiraran al final de un combate.

“Después de eso las tropas ucranianas me encontraron, me pusieron algún tipo de inyección y me transportaron aquí en coche”, dice en el vídeo el joven soldado, que cuenta también que los rusos le dieron documentos sin su foto y con un nombre que no es el suyo.

Zelenski agregó en su mensaje que los investigadores ucranianos continúan su comunicación con los norcoreanos capturados para establecer todas las circunstancias de su despliegue. “Estamos verificando todos los detalles”, agregó.

Ucrania anunció este fin de semana la captura de los primeros dos soldados norcoreanos que desde noviembre luchan con las tropas rusas contra las unidades ucranianas que ocupan una parte de la región rusa de Kursk.

Los soldados forman parte del contingente de 11.000 militares del país asiático que, según Kiev, Seúl y Washington, ha sido enviado a Rusia por el líder norcoreano, Kim Jong-un.

En un primer vídeo publicado por Zelenski, los soldados capturados afirmaban que se les había dicho antes de entrar en combate que estaban participando en un entrenamiento y no en una guerra real. EFE

mg/cae/fpa

(vídeo)