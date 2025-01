Zelenski acusa a Fico de «apostar por Moscú» después de que le calificara de «mendigo»

Kiev, 12 ene (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, atacó este domingo al primer ministro eslovaco, Robert Fico, por «apostar por Moscú» después de que éste le tildase el viernes de «mendigo» y asegurase estar «harto» de él y después de que Eslovaquia se viera afectada por el fin del tránsito de gas ruso por territorio ucraniano.

Zelenski afirmó que para Fico, contra el que miles de eslovacos salieron a protestar el viernes por su orientación prorrusa, debía de ser un reto «intentar resolver sus propios errores».

«Fue un error evidente de FIco creer que sus turbias maquinaciones con Moscú podían continuar para siempre», escribió el dirigente ucraniano en X.

Zelenski aseguró que Kiev ofreció su asistencia a Eslovaquia para adaptarse al fin del tránsito de gas ruso, pero que Fico la rechazó «con arrogancia», a pesar de que en Europa muchos le habían advertido de que tenía que preparar al país para esta situación.

«Pero el problema real es que apostó por Moscú, no por su propio país, no por una Europa unida y ciertamente no por el sentido común. Desde el inicio era una apuesta perdida», remachó Zelenski.

El presidente ucraniano concluyó su mensaje con la esperanza de que la diversificación del suministro energético en Europa y un creciente suministro de gas estadounidense contribuyan a paliar los problemas causados por la «miopía» de ciertos líderes europeos.

«No estoy aquí para ir de la mano del presidente Zelenski. Admito que a veces estoy harto de él. Va por Europa y pide limosna», declaró Fico el viernes en una sesión de control del comité de Exteriores del Parlamento.

Fico ha reaccionado con dureza a la decisión de Zelenski de no renovar con la gasística Gazprom el contrato de tránsito de gas por el gasoducto Druzhba, algo que priva a Eslovaquia de combustible más barato y de tasas de tránsito del gas suministrado a terceros países que estima en unos 500 millones de euros al año.EFE

cph-gm/rf