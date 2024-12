Zelenski cree que garantías europeas no serán suficientes y la UE pide avivar apoyo a Kiev

(Actualiza con declaraciones de presidentes del Consejo y Comisión europeos y del primer ministro húngaro)

Bruselas, 19 dic (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este jueves que las garantías de seguridad que puedan ofrecer los países europeos a Ucrania frente a Rusia “no serán suficientes”, y dejó claro que deberá ser la OTAN la que las proporcione.

Zelenski se expresó así tras participar en la cumbre de líderes de la Unión Europea celebrada hoy en Bruselas, en la que los Veintisiete instaron a intensificar el apoyo militar a Kiev, al tiempo que apostaron por una paz «justa» para Ucrania.

“Creo que las garantías europeas no serán suficientes para Ucrania”, indicó Zelenski en una rueda de prensa, en la que agregó que “la verdadera garantía en cualquier caso, ahora o en el futuro, será la OTAN”, la cual se basa en decisiones que toman los países europeos y Estados Unidos principalmente, dijo.

Sobre la posibilidad de desplegar tropas de paz extranjeras en Ucrania, Zelenski manifestó que apoya la «iniciativa» del presidente francés, Emmanuel Macron, pero aseguró que necesita tener «todos los detalles sobre este contingente militar».

«Decimos que podría ser parte de las garantías de seguridad. No hace falta decir que la OTAN es la mejor garantía de seguridad para Ucrania, y, por supuesto, hasta que Ucrania sea miembro de la OTAN este aspecto podría ser considerado como una alternativa», comentó.

Incidió en que habría que saber cuántos soldados formarían parte de ese contingente o qué harían ante un ataque ruso.

«Muchas cuestiones se están planteando. Las estamos debatiendo», expuso.

En su perfil de la red social X, Zelenski recalcó que apoya la iniciativa francesa de un contingente militar en Ucrania y pidió a «otros socios» que se unan a la propuesta, ya que en su opinión «ayudará a que la guerra termine».

Por lo que respecta a la diplomacia, dijo en la rueda de prensa que, “por supuesto, Estados Unidos y Europa deben sentarse a la mesa cuando llegue el momento”.

“Al igual que Ucrania, la UE debe iniciar las conversaciones desde una posición fuerte, y la fuerza de Europa es la unidad”, comunicó en el discurso que había pronunciado momentos antes ante los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

Según afirmó, “necesitamos esfuerzos coordinados para lograr una paz duradera, no solo una pausa en los combates, que Putin quiere para ganar tiempo”.

Zelenski insistió en la rueda de prensa en la urgencia de que los aliados proporcionen a Ucrania los 19 sistemas de defensa aérea adicionales que les había solicitado previamente.

En las conclusiones sobre Ucrania aprobadas por los líderes de los Veintisiete, se hizo un llamamiento para que “se intensifiquen urgentemente los esfuerzos”, en particular en lo que se refiere a la entrega de sistemas de defensa aérea, municiones y misiles, así como al suministro de la formación y el equipamiento necesarios para las brigadas ucranianas.

Asimismo, los líderes reafirmaron su “compromiso inquebrantable” de proporcionar un apoyo político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático continuado a Ucrania y a su pueblo “durante todo el tiempo que sea necesario y con la intensidad que haga falta”.

“Rusia no debe prevalecer”, recalcaron los líderes de la UE.

Los Veintisiete manifestaron su apoyo a una paz «integral, justa y duradera basada en los principios de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, en línea con los principios y objetivos clave de la Fórmula de Paz de Ucrania».

Con el decimoquinto paquete de sanciones contra Moscú recién adoptado, el Consejo Europeo aseguró que está dispuesto a intensificar la presión contra Moscú con nuevas medidas restrictivas.

En una rueda de prensa posterior a la reunión, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo que solo Ucrania, «como el país agredido, puede legítimamente definir qué significa paz y cuándo se cumplen las condiciones para negociaciones creíbles».

«Así que ahora no es el momento de especular sobre diferentes escenarios. Ahora es el momento de fortalecer a Ucrania para todos los escenarios», subrayó, en referencia a si continúa la guerra, llega la paz, si es el momento de la reconstrucción o de negociar, según manifestó.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, cuyo país ha presidido el Consejo de la UE este semestre, aseguró que todo lo que ha hecho en estos seis meses sobre la guerra en Ucrania fue a nivel bilateral y no en nombre del club comunitario.

«No tuve margen de maniobra porque dentro de la Unión Europea no tienes consenso, y si no tienes consenso, entonces no puedes hacer nada en nombre del Consejo Europeo (los líderes de la UE)», comentó.

«Todo lo que hice en relación con la guerra, lo tuve que hacer aparte y no dentro de la Unión Europea. Tuve que utilizar una diplomacia bilateral», completó. EFE

