Zelenski se reunirá el jueves con Macron y el viernes con Scholz

(Actualiza con reunión de Zelenski el jueves en París)

Berlín/París, 9 oct (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, viajará mañana jueves a París para reunirse con Emmanuel Macron y el viernes a Berlín para un encuentro con el canciller alemán, Olaf Scholz.

La reunión con el presidente francés en el Elíseo comenzará a las 15.00 hora local (13.00 GMT) y no están previstas declaraciones a su conclusión, informó este miércoles la sede presidencial francesa.

La visita a Berlín, confirmada por una portavoz del Gobierno germano, también incluirá previsiblemente un encuentro con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y se produce después de que se cancelara el miércoles el viaje de Estado del presidente de EEUU, Joe Biden, el viernes y el sábado a Alemania.

Este último día del viaje estaba prevista una reunión a nivel de líderes de una cincuentena de socios occidentales de Kiev en la base aérea estadounidense de Ramstein, en el sur de Alemania, donde Zelenski quería presentar a sus aliados su «Plan de la Victoria».

Procedentes de Berlín iban a viajar también a Ramstein el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, tras reunirse en la capital alemana con Biden y Scholz en la Cancillería germana.

Biden ya conoce desde septiembre el plan del mandatario ucraniano, quien se lo presentó recientemente en un encuentro en la Casa Blanca, pero la cancelación de la cita en Ramstein obliga ahora a Zelenski a iniciar una gira por varias capitales europeas para explicar su iniciativa de forma individual a sus homólogos.

Por ahora se sabe a grandes rasgos por portavoces ucranianos que Zelenski pide en su plan entre otras cosas una invitación inmediata de adhesión a la OTAN y más armamento para mejorar la posición de Ucrania en el campo de batalla y forzar así a Rusia a empezar una negociación en términos favorables para Kiev.

Ucrania, que en su plan apuesta por garantías de seguridad y un apoyo militar fuertes, continúa en paralelo promoviendo su Fórmula de Paz, en la cual descarta categóricamente cualquier congelación de la guerra o cesión de su territorio a Rusia.

Para Alemania está muy claro, según dijeron fuentes del Gobierno antes de la cancelación de la visita de Biden, que el proceso para una eventual paz «justa y duradera» entre Rusia y Ucrania «debe continuar» tras la última cumbre de Bürgenstock en Suiza.

«Estos adjetivos son muy importantes para nosotros. No se trata de una paz en un cementerio, no se trata de una paz dictada, sino de una paz así calificada. Por eso también tenemos muy claro que no se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania», recalcaron.

Zelenski ha propuesto que Rusia participe en la próxima conferencia, y él aspira a que ésta se celebre antes de fin de año, si bien el Kremlin ha rechazado por ahora sentarse con Kiev a una misma mesa si no es bajo sus términos. EFE

