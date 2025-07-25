“أمازون” تغلق مختبرها للذكاء الاصطناعي في شنغهاي (مصدر مطلع)

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أغلقت شركة أمازون الأميركية العملاقة للتكنولوجيا مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي التابع لها في مدينة شنغهاي الصينية، على ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس الجمعة.

أتى إعلان إغلاق المختبر التابع لقسم “أمازون ويب سرفيسز” (AWS) في وقت يتزايد دور الذكاء الاصطناعي في التنافس بين بكين وواشنطن.

وصرح وانغ مينجي، أحد العلماء في المختبر، بحسب صورة لقطة شاشة لرسالة عبر منصة “ويتشات” WeChat انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن هذا الإغلاق “يرجع إلى التعديل الاستراتيجي (في العلاقات) بين الصين والولايات المتحدة”.

في الأسبوع الماضي، أعلنت AWS عن عمليات تسريح في مختلف أقسامها، فيما أفادت بعض وسائل الإعلام أن هذه الخطوات ستطال مئات الوظائف.

وتواصلت وكالة فرانس برس مع “أمازون” التي لم تؤكد بشكل مباشر إغلاق مختبر شنغهاي.

وقال الناطق باسم الشركة براد غلاسر “لقد اتخذنا القرار الصعب بإلغاء بعض الوظائف في فرق محددة داخل AWS”.

وأضاف “هذه القرارات ضرورية في ظل استمرارنا في الاستثمار والتوظيف وتحسين مواردنا لتوفير الابتكار لعملائنا”.

كذلك، لم تعد صفحة مخصصة للمختبر على الموقع الإلكتروني الصيني لخدمة AWS، كانت وكالة فرانس برس قد اطلعت عليها الأربعاء، تعد متاحة الجمعة.

وبحسب أرشيف هذه الصفحة، أُنشئ المختبر في خريف عام 2018، وكانت إحدى مهامه “تعزيز التعاون الفعال مع مجتمع البحث العلمي”، وفق الموقع.

وقد قلصت شركات تقنية أميركية أخرى، مثل مايكروسوفت وآي بي إم، أخيرا حجم أقسامها البحثية في الصين، في ظل تشديد سيطرة الدولة على القطاعات التي تُعتبر حساسة، وتزايد المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين.

لل-ريب/جك/غ ر