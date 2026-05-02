“أوديبل” تفتتح أول “مكتبة بلا كتب ورقية” في نيويورك

افتتحت منصة “أوديبل” الأميركية للكتب الصوتية والبودكاست الجمعة متجرا موقتا في مدينة نيويورك وُصف بأنه أول “مكتبة بلا كتب ورقية” بما أنه مخصص بالكامل للكتب الصوتية.

وتقيم المنصة التابعة لشركة “أمازون” هذا المتجر لمدة شهر في جنوب مانهاتن.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”أوديبل” بوب كاريغان خلال عرض تقديمي الخميس إنّ متجر “أوديبل ستوري هاوس” هو “فكرة مجنونة بعض الشيء”.

وأضاف “تساءلنا كيف يمكن إحياء تجربة الكتب الصوتية في بيئة تتيح اكتشاف أعمال جديدة والتعرّف إلى أشخاص يشاركونكم الاهتمام بالقصص الكبرى”.

تُعرض الشرائح الصوتية على حوامل جاهزة لتُركّب في جهاز تشغيل للاستماع باستخدام خوذ الرأس فقط.

وتُتيح المنصة اشتراكات مدفوعة، أو شراء كتب بشكل فردي، كما تتيح مجانا مجموعة واسعة من الكتب لحاملي حسابات أمازون.

وتتميز المكتبة الجديدة من نوعها بغرفة استماع مُجهزة بمكبرات صوت، يُمكن للشخص الاسترخاء فيها والاستماع إلى المقاطع الصوتية من دون الحاجة إلى سماعات.

وستُقام في هذه المكتبة عشرات الفعاليات بينها حلقات نقاش ولقاءات مع المؤلفين.

وبحسب جمعية ناشري الكتب الصوتية، بلغت عائدات الكتب الصوتية 2,22 مليار دولار في الولايات المتحدة عام 2024، وهو رقم تضاعف تقريبا خلال خمس سنوات (+85%).

