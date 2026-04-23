“إسلامية دبي” تدعم 190 مستفيداً بـ18 مليون درهم في الربع الأول من 2026
قدمت مبادرة “ثمار صدقاتكم” في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مساعدات لأكثر من 190 مستفيداً بتكلفة قرابة 18 مليون درهم (4,9 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.
قدمت مبادرة “سرير الخير” 1,3 مليون درهم الـ 77 مريضاً عبر توفير تكاليف العلاج والأجهزة الطبية.
وأسهمت مبادرة “كرسي العلم” في تمكين الطلبة من استكمال مسيرتهم التعليمية من خلال تغطية الرسوم الدراسية ودعم الأسر المتعسرة بمصروفات تجاوزت 160 ألف درهم .
ووفرت “مبادرة الإسكان” سكنا كريما للأسر المواطنة بمصروفات تقارب 200 ألف درهم .
وأسهمت مبادرة “تفريج كربة” في دعم النزلاء المعسرين وسداد مديونياتهم بما مكّن 15 مستفيداً من استعادة حريتهم بإجمالي مصروفات تجاوزت 1,6 مليون درهم.
كما قدمت المبادرات الأخرى ومنها الحالات الإنسانية ومنصة “جود” وحملة “حد الحياة” مساعدات تجاوزت 14 مليون درهم، ما “يعكس شمولية المبادرات وتنوع مساراتها لتلبية الاحتياجات الإنسانية المختلفة”، بحسب الوكالة الرسمية.
