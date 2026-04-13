“إيبيريا” تعلق رحلاتها إلى كوبا بسبب “الوضع” في الجزيرة

علّقت “إيبيريا” الاثنين رحلاتها إلى كوبا بسبب الأوضاع الراهنة و”مشاكل الإمداد” في الجزيرة التي تخضع لحصار أميركي للطاقة منذ كانون الثاني/يناير، وفق ما صرح متحدث باسم شركة الطيران الإسبانية لوكالة فرانس برس.

وأوضح المتحدث أن الخدمة “معلقة مؤقتا من حزيران/يونيو حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وإذا تحسنت الأوضاع”، فمن الممكن استئناف الرحلات في تشرين الثاني/نوفمبر، متحدثا أيضا عن “انخفاض للطلب” من المسافرين.

وأشار إلى أن كل طائرات “إيبيريا” المغادرة من كوبا اضطرت منذ شباط/فبراير إلى “التوقف الفني في سانتو دومينغو بجمهورية الدومينيكان للتزود بالوقود”.

وكانت الخطوط الجوية الفرنسية قد أعلنت في آذار/ تعليق رحلاتها إلى هافانا حتى منتصف حزيران/يونيو على الأقل بسبب نقص الكيروسين في الجزيرة. وأعلنت شركات طيران دولية أخرى تعليق خدماتها قبل ذلك ببضعة أسابيع.

تواجه الجزيرة أزمة على صعيد الاقتصاد والطاقة منذ سنوات، إلا أنها تفاقمت جراء تعليق إمدادات النفط الخام من فنزويلا في كانون الثاني/يناير الماضي، عقب اعتقال الولايات المتحدة لرئيسها نيكولاس مادورو.

مذاك، حظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صادرات النفط إلى كوبا، الحليف الإقليمي الرئيسي لهافانا، كما هدد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الدول التي تُصدّر الخام إلى الجزيرة.

ويؤثر هذا النقص في الوقود على قطاعات حيوية في الاقتصاد الكوبي، كالسياحة وإنتاج النيكل والتبغ. وقد أجبر الحكومة على تبني خطة طوارئ تتضمن تقنينا صارما للبنزين.

كما شهدت الجزيرة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على مستوى البلاد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024.

