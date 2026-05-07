“اف بي اي” يداهم مكتب ديموقراطية من أعضاء الكونغرس بولاية فيرجينيا

داهم عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) الأربعاء مكتب عضو ديموقراطية بارزة في مجلس الشيوخ من ولاية فيرجينيا، بالقرب من واشنطن العاصمة، في إطار تحقيق في شبهات فساد، وفق تقارير إعلامية أميركية.

ونددت لويز لوكاس، السيناتور المخضرمة عن ولاية فيرجينيا، في منشور عبر منصة إكس بما اعتبرته مناورة سياسية.

وقالت “هذا نمط متكرر لهذه الإدارة: عندما تُواجَه بتحدّ، تحاول ترهيب الأصوات المعارضة وإسكاتها”.

وقد لعبت هذه الديموقراطية البالغة 82 عاما دورا محوريا في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولاية لصالح الديموقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضافت “تصرفات مكتب التحقيقات الفدرالي تتجاوز بكثير صلاحيات سيناتور. إنها مسألة سلطة، ومن يملك صلاحية استخدامها باسم الشعب”.

واكتفت الـ”اف بي اي” ردا على سؤال من وكالة فرانس برس، بالتأكيد على أنها أجرت “مداهمة بموجب مذكرة تفتيش” كجزء من تحقيق لم يُفصح عن طبيعته.

ووفقا لفوكس نيوز ونيويورك تايمز، جرى تفتيش متجر لبيع القنب المرخص، تشارك لوكاس في ملكيته.

وتساءل النائب عن ولاية فيرجينيا بوبي سكوت عن الدوافع السياسية المحتملة وراء المداهمة.

وأكد في بيان “يأتي تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي هذا في سياق أوسع يتمثل في إساءة الرئيس (دونالد) ترامب المتكررة استخدام وزارة العدل لاستهداف من يعتبرهم خصومه السياسيين”.

ويُصدر الرئيس الجمهوري توجيهات علنية للملاحقات الجنائية ضد أفراد يُصنفون كأهداف لانتقامه.

وتكرر هذا الأمر في أواخر نيسان/أبريل مع مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي الذي وُجهت إليه تهمة تهديد “حياة الرئيس وسلامته الجسدية” بعد نشر صورة لأصداف بحرية على وسائل التواصل الاجتماعي في أيار/مايو 2025، والتي فسرتها إدارة ترامب على أنها “تهديد”.

وقد جاهر القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب، تأييده العلني لهذه الاتهامات الموجهة لأفراد اختلفوا مع الرئيس، مؤكدا أن الجمهوري يعتبر من واجبه ضمان تحقيق العدالة.

