“الاتحاد للطيران” تحقق أداء ماليا قياسيا خلال الربع الأول من 2025

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أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” في بيان الأربعاء تسجيلها أرباحا قياسية في الربع الأول من العام الحالي بلغت 685 مليون درهم (187 مليون دولار) بعد احتساب الضريبة، في نمو سنوي مقداره 30 في المئة.

وأفاد البيان بأن الإيرادات الإجمالية شهدت نموا بنسبة 15 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، نتيجة للنمو المستمر في قطاعي الركاب والشحن، مضيفا أن “الاتحاد للطيران” تعتبر أسرع شركة طيران نموا في المنطقة.

وأعلنت الشركة أنها نقلت 5 ملايين مسافر في الربع الأول من 2025، في زيادة سنوية مقدارها 16 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران أنطونوالدو نيفيس “نحن فخورون بتحقيق ربع أول استثنائي، سواء من حيث الأرباح أو مستويات رضا الضيوف غير المسبوقة”، مضيفا أن هذا “يعكس قوة أعمالنا والتزام موظفينا”.

وتابع “تستمر شبكتنا في التوسع مع إعلان 16 وجهة جديدة لعام 2025 وانضمام طائرة جديدة إلى أسطولنا”.

وأورد البيان أن “الاتحاد للطيران” استلمت طائرة A350-1000 جديدة في نيسان/أبريل، ومن المقرر أن تنضم طائرة بوينغ 787 دريملاينر في وقت لاحق، وأوضح أن هذه الطائرات تتميز بأحدث تقنيات الواي فاي وأنظمة الترفيه المحدثة.

م ل/الح