The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

“الاتحاد للطيران” تواصل توسيع أسطولها بشراء 28 طائرة بوينغ

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” الجمعة أنها تواصل توسيع أسطولها بتأكيد طلبية شراء 28 طائرة بوينغ عريضة البدن، لمواءمة أسطولها مع احتياجات الشبكة والاحتياجات التشغيلية المتزايدة.

وتضمنت الاتفاقية طائرات بوينغ 787 وبوينغ “777X”، التي تعمل بمحركات جنرال إلكتريك وتدعمها حزمة من خدمات الصيانة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ومنذ العام 2023، تعمل الشركة على تنمية أسطولها بشكل مطرد ضمن إستراتيجية طويلة المدى لمضاعفة حجم الأسطول بحلول عام 2030، وفق بيان صادر عن “الاتحاد للطيران”.

ومن المتوقع أن تنضم هذه الطائرات إلى أسطول “الاتحاد للطيران” اعتبارا من 2028، لتدعم خطط الشركة للنمو في مجال النقل والكفاءة التشغيلية وتجربة الضيوف، بحسب البيان ذاته.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران أنطونوالدو نيفيس “هذه الإضافة تعكس استثمار أبوظبي المستمر في قطاع الطيران كعامل تمكين رئيسي للتواصل والسياحة والتجارة، ويدعم النمو المستمر للاتحاد للطيران فرصا اقتصادية أوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها”.

بور/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
14 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية