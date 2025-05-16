“الاتحاد للطيران” تواصل توسيع أسطولها بشراء 28 طائرة بوينغ

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أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” الجمعة أنها تواصل توسيع أسطولها بتأكيد طلبية شراء 28 طائرة بوينغ عريضة البدن، لمواءمة أسطولها مع احتياجات الشبكة والاحتياجات التشغيلية المتزايدة.

وتضمنت الاتفاقية طائرات بوينغ 787 وبوينغ “777X”، التي تعمل بمحركات جنرال إلكتريك وتدعمها حزمة من خدمات الصيانة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ومنذ العام 2023، تعمل الشركة على تنمية أسطولها بشكل مطرد ضمن إستراتيجية طويلة المدى لمضاعفة حجم الأسطول بحلول عام 2030، وفق بيان صادر عن “الاتحاد للطيران”.

ومن المتوقع أن تنضم هذه الطائرات إلى أسطول “الاتحاد للطيران” اعتبارا من 2028، لتدعم خطط الشركة للنمو في مجال النقل والكفاءة التشغيلية وتجربة الضيوف، بحسب البيان ذاته.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران أنطونوالدو نيفيس “هذه الإضافة تعكس استثمار أبوظبي المستمر في قطاع الطيران كعامل تمكين رئيسي للتواصل والسياحة والتجارة، ويدعم النمو المستمر للاتحاد للطيران فرصا اقتصادية أوسع في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها”.

بور/كام