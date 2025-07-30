“الشارقة الخيرية” تقدم 10,7 مليون درهم مساعدات سكنية لأكثر من ألف مستفيد

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قدمت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري مساعدات سكنية لصالح 1,170 مستفيدا بتكلفة بلغت 10,7 ملايين درهم، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وذكرت أنّ ذلك يأتي “ضمن المساعدات التي ترمي إلى توفير الحياة الكريمة لهم وشعورهم بالاستقرار السكني والمعيشي ويحفظ للأسرة ترابطها”.

وقال المدير التنفيذي للجمعية عبدالله سلطان بن خادم إن “الجمعية تواصل أعمالها الخيرية التي تعكس التلاحم والتكافل الاجتماعي بين المجتمع الإماراتي، عبر ترميم عدد من المنازل لبعض الأسر المتعففة ضمن برامج المساعدات المقطوعة”.

هت