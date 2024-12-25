“العربية أبوظبي” تستأنف رحلاتها الى بيروت في 9 كانون الثاني/يناير

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أعلنت شركة طيران “العربية أبوظبي”، استئناف رحلاتها المباشرة من أبوظبي إلى بيروت اعتبارا من 9 كانون الثاني/يناير 2025، على ما أفادت وكلة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الثلاثاء أنّ “العربية أبوظبي ستشغل أربع رحلات مباشرة أسبوعياً بين مطار زايد الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت”.

وأشارت إلى أنّها “ستسير الرحلات أيام الاثنين والأربعاء والسبت والأحد مما يوفر للمسافرين مزيداً من المرونة والراحة”.

هت/كام