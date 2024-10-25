“اير فرانس” و”ترانسافيا” تمدّدان تعليق رحلاتهما إلى بيروت وتل أبيب

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أعلنت شركة الطيران الفرنسية “إير فرانس” وفرعها “ترانسافيا” المنخفض الكلفة الجمعة تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى تل أبيب حتى 29 تشرين الأول/أكتوبر وإلى بيروت حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر ضمنا، “بسبب الوضع الأمني”، وفق متحدث باسمهما.

وأوضح المتحدث أنه “بسبب الوضع الأمني في الوجهة، مدّدت إير فرانس تعليق رحلاتها بين (مطار) باريس شارل ديغول وتل أبيب (إسرائيل) حتى الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر 2024 ضمنا. وستبقى الرحلات بين باريس شارل ديغول وبيروت (لبنان) معلّقة حتى السبت 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ضمنا”.

تسيّر ترانسافيا عادة رحلات إلى بيروت من مطار أورلي الباريسي ومن ليون ومرسيليا، وإلى تل أبيب من أورلي وليون.

ولفتت إير فرانس إلى أن “استئناف العمليات سيظل خاضعا لتقييم للوضع”، وأشارت إلى أن حلولا تشمل “التأجيل واسترداد المبالغ المدفوعة” ستقدم للعملاء المعنيين.

وبعد عام على تبادل القصف عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، تحولت هذه المواجهة الى حرب مفتوحة اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر حين كثّفت الدولة العبرية غاراتها الجوية على التنظيم المسلّح وبدأت بعد أسبوع من ذلك عمليات برية في جنوب لبنان.

وتقول إسرائيل إنها تريد تحييد حزب الله في المناطق الحدودية بجنوب لبنان والسماح بعودة 60 ألف مواطن نزحوا بسبب إطلاق الصواريخ المتواصل منذ عام على شمال إسرائيل.

وقُتل ثلاثة صحافيين ليل الخميس الجمعة بضربة وصفتها الحكومة اللبنانية بأنها “متعمدة” على منطقة في جنوب لبنان كانت بمنأى من القصف.

ويشن سلاح الجو الإسرائيلي ضربات أيضا على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، حيث يقول إنه يستهدف “بنى تحتية” ومنشآت لانتاج وتخزين الأسلحة عائدة للتنظيم.

وأسفرت الحرب عن مقتل 1580 شخصا على الأقل منذ 23 أيلول/سبتمبر، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا الى بيانات وزارة الصحة. كما تسببت بنزوح زهاء 800 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.

نيو/ود/ب ق