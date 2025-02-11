“بي بي” البريطانية تتعهد بإصلاح استراتيجيتها مع تراجع الأرباح

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أعلنت شركة “بي بي” البريطانية الثلاثاء تراجع أرباحها العام الماضي بنسبة 97 في المئة، فيما تعهدت مجموعة النفط والغاز العملاقة بإدخال تعديلات “جوهرية” على استراتيجيتها.

وتراجعت الأرباح بعد الضرائب إلى 381 مليون دولار عام 2024 من 15,2 مليار دولار في 2023، بسبب تراجع هوامش أرباح التكرير وانخفاض قيمة الأصول وتأثيرات محاسبية غير مواتية مرتبطة بأسعار الغاز، بحسب ما جاء في بيان للشركة عن نتائجها.

وتراجع إجمالي العائدات بنسبة تسعة في المئة إلى 195 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي موراي أوشينكلوس “نخطط الآن لمراجعة استراتيجيتنا بشكل جوهري للدفع باتجاه المزيد من التحسينات في الأداء”.

وأفاد بأنه سيكون هناك “اتجاه جديد لبي بي” يترقبه المستثمرون ومن المقرر أن يُكشف عنه في 26 شباط/فبراير.

ركز أوشينكلوس على النفط والغاز لدعم الأرباح، متراجعا عن أهداف المجموعة المناخية الرئيسية منذ تولى المنصب قبل أكثر من عام.

أعلنت “بي بي” العام الماضي أنها “ستخفض بشكل كبير” الاستثمار في الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد.

أطلقت “بي بي” خطة لتوفير ملياري دولار وأغلقت الشهر الماضي 4700 وظيفة، أي ما يعادل 5% من القوة العاملة فيها.

كما تراجعت عن خططها في مجال المناخ مع هدف بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 20 إلى 30 في المئة بحلول نهاية هذا العقد مقارنة مع مستويات العام 2019.

ويعد ذلك تراجعا عن الهدف السابق البالغ ما بين 35 إلى 40 في المئة.

اجب/لين/ص ك