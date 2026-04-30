“تشاينا ساذرن” تطلب 137 طائرة من طراز إيرباص إيه320نيو

أعلنت شركة “تشاينا ساذرن” للطيران أنها طلبت 137 طائرة من طراز إيرباص إيه320نيو ذات الممر الواحد بقيمة إجمالية تبلغ 21,4 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان أرسلته لبورصة شنغهاي إنها ستأخذ 102 طائرة لنفسها وستسلم 35 طائرة لشركتها التابعة “شيامن إير”.

وأكدت شركة إيرباص الطلبية.

وستتسلم “تشاينا ساذرن” طائراتها بين عامَي 2028 و2032، في حين ستنال “شيامن إير” حصّتها بين عامَي 2029 و2032.

وتُعد “تشاينا ساذرن” واحدة من أكبر ثلاث شركات طيران في البلاد إلى جانب “إير تشاينا” و”تشاينا إيسترن”.

