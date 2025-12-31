“تي إس إم سي” التايوانية تبدأ عملية إنتاج ضخمة لرقاقات أشباه الموصلات “الأكثر تطورا”

أعلنت شركة TSMC التايوانية العملاقة للتكنولوجيا في بيان اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء أنها بدأت عملية إنتاج ضخمة لرقاقات أشباه الموصلات بتقنية 2 نانومتر “الأكثر تطورا”.

وقالت الشركة في بيان غير مؤرخ على موقعها الإلكتروني “بدأت تقنية 2 نانومتر (N2) الخاصة بشركة TSMC الإنتاج بكميات كبيرة في الربع الرابع من العام 2025 كما هو مخطط له”.

وأضافت أن هذه الرقاقات ستكون “التقنية الأكثر تطورا في صناعة أشباه الموصلات من حيث الكثافة وكفاءة الطاقة”.

وتُعد شركة TSMC أكبر شركة مصنعة للرقاقات الإلكترونية في العالم التي تُستخدم في كل شيء من الهواتف الذكية إلى الصواريخ، ومن أبرز عملائها “إنفيديا” و”آبل”.

وتُصنَّع أكثر من نصف أشباه الموصلات في العالم، وتقريبا كل أشباه الموصلات الأكثر تطورا المستخدمة لتشغيل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في تايوان.

واستفادت شركة TSMC بشكل كبير من الطفرة في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وتُعدّ “إنفيديا” و”آبل” من الشركات التي تضخ مليارات الدولارات في الرقاقات والخوادم ومراكز البيانات.

