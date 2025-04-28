“سينرز” يتصدر للأسبوع الثاني شباك التذاكر في الصالات الأميركية

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حقق فيلم الإثارة والتشويق “سينرز” للمخرج راين كوغلر، وهو عمل مرتبط بعالم مصاصي الدماء تدور أحداثه في ثلاثينيات القرن العشرين، نجاحا كبيرا على شباك التذاكر في أميركا الشمالية، حاصدا 45 مليون دولار، وفق تقديرات جهات متخصصة في القطاع.

يؤدي مايكل بي. جوردان (المعروف خصوصا بمشاركته في “بلاك بانثر” و”كريد”)، بطولة فيلم الرعب الذي تدور أحداثه في ولاية ميسيسيبي، والذي حقق تقييما شبه مثالي على موقع “روتن توميتوز” Rotten Tomatoes بلغ 98%.

يشارك كل من هايلي ستاينفيلد وديلروي ليندو أيضا في بطولة الفيلم الذي أنتجته شركة “وارنر براذرز”، والذي وصل إجمالي إيراداته المحلية إلى 122,5 مليون دولار.

في المركز الثاني، حل فيلم “ستار وورز: إبيزود 3 – ريفنج أوف ذي سيث” (“Star Wars: Episode III — Revenge of the Sith”) من إنتاج ديزني، والذي أُعيد طرحه في صالات السينما لمناسبة ذكراه العشرين، محققا 25,2 مليون دولار، وفق بيانات شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وقال كبير محللي الإعلام في شركة “كومسكور” بول دير قره بيديان إن هذه النتيجة التي تُعدّ من الأفضل على الإطلاق لفيلم يعاد طرحه، “تُظهر بوضوح شغف الجمهور والمعجبين بهذه السلسلة المحبوبة”.

حلّ فيلم “ذي أكاونتنت 2” لبن أفليك في المركز الثالث محققا إيرادات بلغت 24,5 مليون دولار. ويتولى بطولة هذا العمل الذي أنتجته استوديوهات “أمازون إم جي إم” أفليك بدور عبقري رياضيات مُضطرب عقليا مرتبط بعالم الجريمة، وجون بيرنثال بدور شقيقه القاتل المأجور.

واحتل فيلم “إيه ماينكرافت موفي” المُقتبس عن لعبة الفيديو الشهيرة من إنتاج “وارنر برذرز” وبطولة جاك بلاك وجيسون موموا، المركز الرابع مع إيرادات بلغت 22,7 مليون دولار.

حقق الفيلم 380 مليون دولار في أميركا الشمالية – وهو الرقم الأعلى حتى الآن على شباك التذاكر هذا العام – و436 مليون دولار أخرى عالميا، مما يضعه على الطريق لتحقيق مليار دولار.

في المركز الخامس، حل فيلم الرعب الجديد من سوني “أنتيل دون” محققا عائدات بلغت 8 ملايين دولار.

وفي ما يلي الأفلام المتبقية في الترتيب:

6- “ذي كينغ أوف كينغز” (4 ملايين دولار).

7- “ذي أماتور” (3,8 ملايين دولار).

8- “وورفير” (2,7 مليون دولار).

9- “ذي ليجند أوف أوتشي” (1,4 مليون دولار).

10- “بينك فلويد: لايف أت بومبي” (1,3 مليون دولار).

بور-سست/جك/غ ر