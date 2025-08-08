“طرق دبي” تسجيل زيادة في معاملات إعادة الشحن الرقمي لبطاقات “نول”

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تسجيل زيادة نسبتها 20% في معاملات إعادة شحن بطاقات “نول” عبر القنوات الرقمية خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة أنّ ذلك يأتي في إطار الجهود “لتعزيز التحول الرقمي في خدمات النقل العام”.

وأوضحت الهيئة أن “التحسينات شملت توفير أجهزة رقمية لبيع وشحن التذاكر، وتوعية الجمهور باستخدام القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيقات الدفع، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لشحن البطاقات عبر أجهزة ومكاتب بيع التذاكر”

وأظهرت الإحصاءات انخفاض المعاملات الإجمالية لإعادة شحن البطاقات عبر أجهزة بيع التذاكر بنسبة 28%، مقابل ارتفاع المعاملات الرقمية بنسبة 20%، فيما تراجع عدد المعاملات النقدية في مكاتب بيع التذاكر بنسبة 37%، والمعاملات الرقمية بنسبة 6%، ليبلغ الانخفاض الإجمالي في المكاتب 26%.

وأكدت الهيئة أن هذا التوجه ساهم في تقليل طوابير الانتظار وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب تراجع أعطال أجهزة بيع التذاكر بنسبة 80% نتيجة انخفاض عدد المعاملات النقدية.

