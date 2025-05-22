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“طيران الإمارات” تكثّف استعداداتها لموسم الحج وعطلة عيد الأضحى

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أعلنت “طيران الإمارات” تكثيف استعداداتها لتسيير حركة المسافرين لأداء مناسك الحج هذا العام، ولتلبية تزايد الطلب المتوقع على السفر خلال عطلة عيد الأضحى، بحسب بيان للشركة الخميس.

وقالت شركة الطيران التي تُعد الأكبر في الشرق الأوسط إنها ستشغّل 33 رحلة إلى جدّة والمدينة المنوّرة في السعودية، في الفترة ما بين 19 و31 أيار/مايو، ثم من 10 إلى 16 حزيران/يونيو.

وتعتزم “طيران الإمارات” تشغيل 13 رحلة إضافية من وإلى بعض الوجهات في المنطقة تشمل عمّان والدمام والكويت والبحرين، خلال عطلة عيد الأضحى، وفق البيان.

وأشارت إلى أنها ستقدّم قائمة طعام خاصة بالعيد في رحلات مختارة إلى وجهات في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأقصى وأوروبا، لكل درجات السفر.

وقالت “طيران الإمارات” في البيان إنها تتوقع نقل نحو 32 ألف حاجّ خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة من عدة أسواق رئيسية ضمن شبكتها مثل الولايات المتحدة وباكستان وإندونيسيا وجنوب إفريقيا وتايلاند وساحل العاج.

م ل/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية