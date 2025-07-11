“لا خطوط حمراء”.. خبيرة معنية بحقوق الفلسطينيين تنتقد استهدافها بعقوبات أمريكية

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جنيف (رويترز) – قالت فرانشيسكا ألبانيز كبيرة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الفلسطينيين لرويترز يوم الجمعة إن قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها ربما يكون له “تأثير مخيف” على من يتعاملون معها ويقيد تحركاتها، لكنها تعتزم مواصلة عملها.

وتشغل المحامية الإيطالية ألبانيز منصب المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي واحدة من عشرات الخبراء الذين يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الأربعاء إدراج ألبانيز بقائمة العقوبات الأمريكية “لجهودها غير المشروعة والمخزية لدفع (المحكمة الجنائية الدولية) إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين”.

وقالت ألبانيز إنها تواجه الآن تجميد أصولها وقيودا محتملة على السفر، محذرة من أن القرار الأمريكي ربما يشكل سابقة “خطيرة” للمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وأضافت لرويترز عبر الفيديو من البوسنة التي تزورها لحضور فعاليات الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية في سربرنيتشا، “لم تعد هناك خطوط حمراء بعد الآن….. إنه أمر مخيف”.

وقالت “ربما يمنعني ذلك من التنقل. سيكون له تأثير مخيف على الأفراد الذين يتعاملون معي عادة لأنه بالنسبة للمواطنين الأمريكيين أو حاملي البطاقة الخضراء، سيكون هذا الأمر إشكالا كبيرا”.

وأضافت “أعتزم مواصلة ما كنت أفعله”.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من البيت الأبيض.