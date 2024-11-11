“ليندت” تتراجع عن حجتها بشأن جودة منتجاتها لتفادي دعوى في الولايات المتحدة

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تراجعت شركة صناعة الشوكولا السويسرية “ليندت أند شبرونغلي” عن حجتها بشأن جودة منتجاتها في إطار شكوى أميركية، على الرغم من أنّ الجودة تشكل جانبا مهما من استراتيجية عملها، بحسب صحيفة “ان زي زي ام سونتاغ”.

حاولت “ليندت أند شبرونغلي” دون جدوى وضع حد لدعوى جماعية رُفعت خلال شباط/فبراير 2023 في الولايات المتحدة، بعد مقالة نشرتها جمعية أميركية للمستهلكين تشكك في وجود معادن ثقيلة في ألواح شوكولا داكنة لعدد من الشركات المصنعة، بينها لوحان من إنتاج “ليندت”.

وقالت صحيفة “ان زي زي ام سونتاغ” السويسرية الناطقة بالألمانية الأحد “في استراتيجيتها الدفاعية، نكثت الشركة بوعودها المرتبطة بالجودة”.

وقال محامو الشركة المصنّعة للشوكولا إنّ عبارتي “تميّز” و”مصنوع من أفضل مكوّناتنا” الظاهرتين على الأغلفة كانت مجرد “إعلان مبالغ به”، بحسب قرار ابتدائي أصدرته محكمة في نيويورك يعود تاريخه إلى أوائل أيلول/سبتمبر واطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وأشارت “ليندت” إلى أنّ هذه المصطلحات كانت تنطوي على “مبالغة”، على ما ذكرت صحيفة “لو تان” السويسرية اليومية.

وتعود أرباح “ليندت” إلى “حقيقة أن المستهلكين مستعدّون لدفع مبالغ أعلى من المعتاد لقاء شراء الشوكولا الذي تصنّعه والمعروف بجودته العالية”، بحسب الصحيفة الناطقة بالفرنسية.

وردّت محكمة نيويورك حجج المجموعة السويسرية التي حاولت وقف هذه الشكوى الجماعية.

ولم تردّ “ليندت” بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معها.

وتقدم مستهلكون في ألاباما وكاليفورنيا وفلوريدا وإلينوي ونيفادا ونيويورك بشكوى في الولايات المتحدة بعد نشر مقالة في نهاية عام 2022 لجمعية المستهلكين الأميركية تشير إلى وجود رصاص وكادميوم في ألواح الشوكولا الداكنة.

واختبرت الجمعية 28 لوح شوكولا تُباع في الولايات المتحدة. وكان أحد ألواح “ليندت” من بين المنتجات الثمانية التي عُثر فيها على نسبة عالية من الكادميوم، فيما كان لوح آخر من تصنيع “ليندت” من بين عشرة ألواح تحتوي على نسبة عالية من الرصاص.

ومع أنّ ألواح شوكولا أخرى تبيّن أنها تحتوي على تركيزات أعلى من المعادن الثقيلة، شدد المستهلكون في الشكوى الجماعية على أنهم دفعوا مبالغ أعلى لقاء شراء منتجات “ليندت” بهدف الحصول على شوكولا عالية الجودة.

نوو/رك/لين