“مصر للطيران” ألغت رحلات الحج من مالي (هيئة مشرفة)

ألغت “مصر للطيران” رحلات الحج من مالي في خطوة تطال تداعياتها أكثر من أربعة آلاف شخص، وفق ما أعلنت الهيئة المالية المكلّفة الإشراف على شؤون الحج.

يأتي الإعلان عن إلغاء الرحلات في حين تواجه مالي تدهورا للأوضاع الأمنية مع استهداف متمردين انفصاليين وجهاديين المجلس العسكري فيها.

وقُتل وزير الدفاع المالي في هجمات واسعة النطاق على معاقل للمجلس العسكري، في حين باشر جهاديون إغلاق مداخل العاصمة باماكو.

وقالت الهيئة إن إلغاء الرحلات جاء بسبب “فارق التكلفة المرتبط بزيادة أسعار الكيروسين، إضافة إلى الوضع الأمني في مالي”.

وإذ أقرت بأن قرار إلغاء الرحلات يثير “قلقا وإرباكا”، أشارت إلى مناقشات “جارية على أعلى مستوى” لإيجاد حل سريع.

وأضافت الهيئة “تُتّخذ كل الترتيبات لضمان مغادرة الحجاج في أفضل الظروف الممكنة”.

يطال قرار الإلغاء نحو ثلث الحصة الإجمالية لمالي من الحجاج البالغة 13 ألفا و323 حاجا لموسم 2026.

وتُمنح تصاريح الحج للدول بناء على نظام حصص، ويستفيد منها الأفراد عبر القرعة.

وبدأ حجاج من شتى أنحاء العالم يتوافدون إلى السعودية، لموسم الحج الذي يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر أيار/مايو.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

